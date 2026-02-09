Caso Epstein. Diretor de comunicação do primeiro-ministro britânico demitiu-se

Mandelson foi demitido do cargo de embaixador em setembro de 2025, após a publicação de documentos que detalhavam a extensão dos laços que manteve com o criminoso sexual norte-americano.

Apesar da pressão, Starmer quer “seguir em frente”

"Precisamos de provar que a política pode ser uma força para o bem. Acredito que pode. Acredito que é. Seguimos em frente a partir daqui. Seguimos com confiança enquanto continuamos a mudar o país", disse Starmer à equipa de Downing Street.





"Deixei absolutamente claro que me arrependo da decisão que tomei de nomear Peter Mandelson. E pedi desculpas às vítimas, o que é a coisa certa a fazer", asseverou.



Allan, que estava no cargo há cinco meses, foi acusado de ter recomendado a nomeação como embaixador em Washington de Peter Mandelson no final de 2024 mesmo sabendo da ligação do ex-ministro trabalhista ao criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein.No domingo, Morgan McSweeney, o principal conselheiro de Starmer, também apresentou a demissão.Documentos recentemente divulgados sugerem que Mandelson terá passado informações a Jeffrey Epstein que podem ter influenciado os mercados, entre 2008 e 2010.No âmbito desta polémica, Starmer está a ser pressionado a demitir-se.Em entrevista à BBC, a dirigente conservadora afirmou que a posição do primeiro-ministro britânico é insustentável, rejeitando os argumentos de Starmer, que se justificou dizendo ter recebido "maus conselhos".Apesar da declaração de arrependimento, Starmer afirmou que "queria manter-se" no cargo de primeiro-ministro.