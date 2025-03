Caso gémeas. Chega vai enviar relatório rejeitado para o Ministério Público

O inquérito versou o caso de duas crianças luso-brasileiras que receberam o Zolgensma, um dos medicamentos mais caros do mundo, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Dissolvido o Parlamento, o documento será agora debatido em comissão permanente, um órgão com menos deputados que o plenário e com poderes limitados.





c/ Lusa

As conclusões preliminares serão enviadas "para a Procuradoria-Geral da República para o acervo documental que já consta do processo das gémeas, que, como se sabe, está em investigação".", afirmou aos jornalistas.Na terça-feira,Essas conclusões tiveram por base uma proposta do PSD e CDS-PP e apontam ainda para uma intervenção por parte do antigo secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, para assegurar a marcação da primeira consulta para as gémeas luso-brasileiras.Antes,Todos os partidos, à exceção do Chega, rejeitaram o documento.André Ventura insistiu esta quarta-feira que o chumbo da versão da deputada relatora corresponde a um “branqueamento” de responsáveis políticos e uma “troca de favores” para “limpar a face dos responsáveis evidentes e incontornáveis”.Aponta mesmo que o "PS trocou a salvação de Lacerda Sales pela do PSD de Marcelo Rebelo de Sousa".