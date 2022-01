Casos Tancos. Condenados 11 dos 23 arguidos no julgamento

Quanto ao antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes, foi absolvido de todos os crimes de que era acusado e saiu satisfeito e de cabeça levantada.Foi desta forma que Azeredo Lopes se apresentou à saída do tribunal judicial de Santarém.O antigo ministro da Defesa foi absolvido de todos os crimes de que era acusado, no processo do Caso de Tancos.Azeredo Lopes, que se demitiu do Governo na sequência desta polémica, respondeu por quatro crimes: denegação de justiça e prevaricação, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder e denegação de justiça.Mas o tribunal ilibou-o destas acusações o que deixou agradado o antigo ministro.A reação de Azeredo Lopes, à decisão do colectivo de juízes que o absolveu de todos os crimes de que era acusado neste julgamento do caso de Tancos.Um processo classificado como vergonhoso, pelo advogado Germano Marques da Silva, responsável pela defesa do antigo ministro.###