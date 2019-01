Foto: Mário Cruz - Lusa

Catarina Martins reuniu-se, em Lisboa, com médicos, enfermeiros e profissionais do setor da saúde, um encontro que aconteceu a dois dias da discussão, no parlamento, das propostas de partidos e Governo para uma nova Lei de Bases da Saúde, projeto de lei que no caso do BE já está na comissão de especialidade e por isso não será debatido.





Para a coordenadora do BE, a proposta de Lei do Governo "é absolutamente insuficiente e não faz aquilo que o Governo diz que quer que a lei faça", esperando que o processo de especialidade seja clarificador.



Um dos aspetos que, neste debate, divide bloquistas e o Governo prende-se com as taxas moderadoras.





Reportagem de João Vasco