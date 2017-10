Catarina Martins quer "mudar modelo de floresta e de Proteção Civil"

"O desordenamento do território, o abandono da floresta, as manchas contínuas de espécies como o eucalipto, são um problema gigantesco no nosso país", referiu ainda a coordenadora do BE.



"Podemos não ter a capacidade para parar alterações climáticas", acrescentou a coordenadora bloquista. Mas, "devemos fazer a reforma da floresta que evite incêndios, é um compromisso que temos de ter com as gerações futuras", opinou.



Há que "ter a coragem de mudar o modelo de floresta e de Proteção Civil", rematou Catarina Martins.