"Causa do incêndio principal" de junho "ligada a linha elétrica"

"Logo no começo do incêndio, no nosso relatório apontamos que a causa do incêndio principal, que é o de Escalos Fundeiros e de Regadas, está ligada a uma linha elétrica, uma linha que foi mal mantida, que não foi feito com o devido cuidado a limpeza da vegetação em volta e que terá havido contactos entre a linha e a vegetação", explicou o responsável.



Xavier Viegas apontou também falhas "na perceção da gravidade do incêndio, no ataque inicial, na forma como ele foi abordado, no modo como foram dispostos os meios". Com "a entrada da trovoada", o incêndio "tornou-se incontrolável".



À entrada para o Ministério, o professor da Universidade de Coimbra, referiu que "são muitas a conclusões e são muitas as lições que temos de aprender deste incêndio, uma delas a de que ele pode repetir-se".



Xavier Viegas lamentou precisamente a repetição, este domingo, da tragédia de junho, quando se pensava que algo semelhante só poderia ocorrer de novo dentro de vários anos.



"Infelizmente no dia de ontem e em parte de hoje vimos que o país pais é vulnerável a este tipo de situação", afirmou.



"Há muita coisa que tem de ser feita", acrescentou, incluindo a melhoria dos espaços rurais e das condições de vida das pessoas, estabelecer uma melhor ordenação dos espaços florestais e conseguir uma vegetação mais cuidada.