CDS vai incluir sete propostas da Madeira no conjunto de alterações

Lusa12 Nov, 2018, 21:59 | País

As medidas foram anunciadas em conferência de imprensa, no Funchal, que contou com a presença do presidente do grupo parlamentar do partido na Assembleia da República, Nuno Magalhães, o qual assegurou que o "CDS fala a uma só voz", e tem o mesmo discurso no Funchal e em Lisboa.

"O CDS segue a boa tradição de ser a República que vem à Região e não a Região que vai à República" porque "o CDS acredita na autonomia, mas acredita praticando", sustentou o responsável da bancada centrista em São Bento.

O prazo para entrega de propostas de alteração em sede de especialidade do OE/2019 na próxima sexta-feira.

No entender de Nuno Magalhães, "o CDS é um partido responsável e estas propostas [apresentadas pela estrutura regional do partido] são exequíveis do ponto de vista orçamental".

As sete propostas foram enunciadas pelo líder do CDS da Madeira e candidato à presidência do Governo Regional, Rui Barreto, começando pelo compromisso da comparticipação de 50 por cento do custo da construção e equipamento do novo hospital da região na ordem dos 155,5 milhões de euros.

A bancada centrista nacional também vai pugnar pelo apoio de metade dos custos da ligação marítima entre a Madeira e o território continental, uma linha assegurada em `ferry`, durante todo o ano e não apenas no verão.

A revisão do subsídio de mobilidade aérea para assegurar que os residentes paguem apenas 86 euros e os estudantes 65 euros, a redução da taxa de juro do empréstimo de 1.500 ME no âmbito do programa de ajustamento económico e financeiro concedido pela República à Madeira.

Sobre esta proposta, Rui Barreto recordou que "o Estado português ganha dinheiro com os madeirenses porque a taxa que o Estado cobra à Madeira é, em média, superior aquela que o Estado português paga pelos empréstimos que tem".

As outras medidas estão relacionadas com a manutenção da linha de apoio aos emigrantes e lusodescendentes que decidam regressar da Venezuela, a revisão do Centro Internacional de Negócios da Madeira visando autorizar a que os guardas possam estar armados em navios com bandeira portuguesa.

Ainda querem que a República assuma os custos com o apoio aos passes sub-23 dos transportes públicos, medida que presentemente é suportada pela Região.

"Não são todas as propostas que o CDS Madeira desejava, mas o CDS fala a uma só voz, o que diz no Funchal diz em Lisboa, e não fazemos voz grossa no Funchal a dizer que vamos falar a Lisboa", sublinhou Rui Barreto.

O líder centrista insular enfatizou que as propostas apresentadas "têm a ver com obrigações constitucionais do Governo da República para com a Madeira", acrescentando que até "são compromissos assumidos pelo senhor primeiro-ministro em relação a `dossiers` da Madeira".

Rui Barreto apelou ao "sentido de responsabilidade" do PS e dos partidos que suportam a denominada "Geringonça" na República, argumentando que "alguns têm de sair do estado geral de letargia e assumirem na República aquilo que têm defendido na Região Autónoma".

"Vamos entrar na fase de discussão na especialidade do Orçamento e este é o momento para os partidos corrigirem o que não foi inscrito na proposta inicial", concluiu Rui Barreto.