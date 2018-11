Partilhar o artigo Centenário do Armistício envolveu mais de 4500 militares e polícias Imprimir o artigo Centenário do Armistício envolveu mais de 4500 militares e polícias Enviar por email o artigo Centenário do Armistício envolveu mais de 4500 militares e polícias Aumentar a fonte do artigo Centenário do Armistício envolveu mais de 4500 militares e polícias Diminuir a fonte do artigo Centenário do Armistício envolveu mais de 4500 militares e polícias Ouvir o artigo Centenário do Armistício envolveu mais de 4500 militares e polícias