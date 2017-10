Centenas de bombeiros combatem incêndios em Portugal

RTP15 Out, 2017, 08:40 / atualizado em 15 Out, 2017, 10:03 | País

Em Cinfães, no distrito de Viseu, e em Vieira do Minho, no distrito de Braga, o incêndio começou de madrugada e quase 100 bombeiros combatem as chamas.



Está ainda ativo mais um incêndio, incluído na categoria de "ocorrências importantes" com duração superior a três horas e 15 meios de proteção e socorro, como refere a página da Internet da Proteção Civil. Este fogo, que deflagrou na tarde de sábado, no concelho de Vieira do Minho, no distrito de Braga, concentra mais de 40 operacionais e 17 viaturas.



Também em Seia, no distrito da Guarda, mais de 140 bombeiros combatem as chamas, ajudados por 41 meios terrestres.

Mais de 80 concelhos em risco máximo de incêndio

Mais de 80 concelhos de 15 distritos de Portugal continental apresentam este domingo risco máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



De acordo com a informação do IPMA, estão sob este alerta mais de 80 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Portalegre, Leiria, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Viseu, Aveiro, Porto, Bragança, Braga Vila Real e Viana do Castelo.



O IPMA colocou ainda em risco `muito elevado` e `elevado` de incêndio vários concelhos de todos os distritos de Portugal continental.



O risco de incêndio determinado pelo IPMA engloba cinco níveis, que podem variar entre o `reduzido` e o `máximo`.



O cálculo é feito com base nos valores observados às 13h00 em cada dia relativamente à temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Às 08:00, a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) dava conta de 13 incêndios em curso, 12 em resolução e 19 em fase de conclusão.



O IPMA prevê para este domingo céu pouco nublado, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade por nuvens médias e altas.



O vento soprará em geral fraco do quadrante leste, tornando-se moderado (20 a 35 km/h) do quadrante sul durante a manhã e por vezes forte (até 40 km/h) e com rajadas até 65 km/h no litoral oeste.



Nas terras altas, o vento será moderado a forte (30 a 40 km/h)do quadrante sul, tornando-se forte (40 a 55 km/h), com rajadasaté 80 km/h, durante a tarde e em especial no litoral norte e centro.



Prevê-se ainda uma pequena subida da temperatura máxima, em especial no litoral norte e centro e pequena descida no Baixo Alentejo e Algarve.



As temperaturas máximas previstas para hoje são de 31 graus centígrados em Lisboa, 35 no Porto, 31 em Bragança e em Braga, 27 em Faro e 25 em Sagres.





c/Lusa