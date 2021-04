Centro Compreensivo de Cancro do Porto acelera investigação com fundos europeus

Mais de 60 cientistas de oito universidades e centros de investigação do Norte vão receber 61 milhões de euros de fundos europeus. A maior fatia, 15 milhões, vai para o Centro Compreensivo de Cancro do Porto, o único no país, que vai envolver 200 a 300 doentes por ano no desenvolvimento de novas terapias.