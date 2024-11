Centro de atendimento do INEM com constrangimentos no sistema

(em atualização)







Desde o início do mês, as falhas no atendimento do INEM estão alegadamente associadas à morte de 11 pessoas. Esta situação já motivou a abertura de sete inquéritos no Ministério Público, um dos quais já arquivado. Há ainda um inquérito em curso da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).