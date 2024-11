Presidente do INEM e sindicato em desacordo sobre cumprimento de serviços mínimos

, declarou na terça-feira o presidente do INEM, no final de uma reunião com a ministra da Saúde, Ana Paula Martins.Questionado sobre se os trabalhadores se recusaram a cumprir os serviços mínimos, Sérgio Janeiro respondeu que essa situação " vai ser avaliada e investigada"."Primeiro vai haver um processo de inquérito e, naturalmente,. (...) Nós vamos averiguar em detalhe todas as notificações que foram feitas e todo o contexto envolvendo desta situação, assegurou.Sérgio Janeiro explicou que, quando o INEM percebeu que "poderia haver um incumprimento dos serviços mínimos num turno", procedeu, "de todas as formas, à convocação" de Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar."Importa salientar que, mais importante do que saber se (as escalas) estavam a 70% ou 80%, é preciso percebermos que estas são frações de um valor que já é por si deficitário, ou seja, quando a escala estava a 100%, em momentos de stress, houve sobrecarga do sistema e tempos de espera elevados", acrescentou.Em resposta, o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar disse esta quarta-feira queSegundo o sindicato, ao contrário do que acontece sempre que há greves, desta vez o INEM não identificou nominalmente os trabalhadores que estariam obrigados a cumprir os serviços mínimos, falhando no procedimento.Em declarações à Antena 1, o presidente do sindicato, Rui Lázaro, explicou que, pelo que estão descansados quanto ao eventual processo de inquérito anunciado pelo presidente do INEM.“Queremos que a investigação seja feita, que sejam apuradas as responsabilidades e que as pessoas que tinham a responsabilidade de designar estes trabalhadores para cumprir serviços mínimos possam de alguma forma assumir as consequências do turno em que possam não ter sido cumpridos esses serviços”, afirmou.Na terça-feira, a ministra da Saúde informou que a tutela pediu "uma inspeção aos serviços mínimos para que não restem dúvidas".

Presidente do INEM chamado ao Parlamento

Na terça-feira,, adiantou a presidente da Comissão de Saúde, a socialista Ana Abrunhosa. A audição poderá acontecer já no dia 21.As falhas no socorro por parte do INEM serão já responsáveis pore motivaram até ao momento sete inquéritos no Ministério Público, um dos quais já arquivado. Há ainda um inquérito em curso pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

Os alegados atrasos na resposta do serviço 112 e no encaminhamento para Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU), do INEM, foram intensificados por uma greve de uma semana às horas extraordinárias dos técnicos de emergência pré-hospitalar, que pedem a revisão da carreira e melhores condições salariais.





A greve foi suspensa na passada quinta-feira, dia em que a ministra da Saúde convocou o representativo do setor para uma reunião, a qual levou à assinatura de um protocolo negocial com a tutela.