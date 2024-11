Sindicato diz que INEM não cumpriu a lei quanto aos serviços mínimos na greve

Advogado defende que devia haver serviços mínimos

O INEM devia ter determinado serviços mínimos, apesar da greve ser só às horas extraordinárias. O advogado especialista em direito do trabalho Garcia Pereira considera que a dependência do serviço do trabalho suplementar justificava os serviços mínimos para garantir o funcionamento dos serviços.



Garcia Pereira diz que, neste caso, falhou a direção do INEM, o Ministério da Saúde e também o Ministério do Trabalho, entidades que não asseguraram o funcionamento dos serviços em período de greve



Garcia Pereira considera que não tendo sido decretados serviços mínimos e os trabalhadores não podem ser responsabilizados por não comparecerem no local de trabalho.



Ontem, o presidente do Instituto de Emergência Médica assumiu que não foi possível cumprir os serviços mínimos durante a greve dos técnicos de emergência pré-hospitalar, adiantando que a situação seria avaliada e investigada...Em declarações à Antena 1, o presidente do sindicato, Rui Lázaro, considera que foi o INEM que falhou no procedimento.O sindicato confirma que receberam um email geral três minutos antes de começar o último turno. Rui Lázaro diz que os trabalhadores estão descansados quanto ao processo de inquérito esta terça-feira anunciado pelo presidente do INEM.