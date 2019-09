Partilhar o artigo Centro de Interpretação do Estado Novo ou "Museu Salazar"? Imprimir o artigo Centro de Interpretação do Estado Novo ou "Museu Salazar"? Enviar por email o artigo Centro de Interpretação do Estado Novo ou "Museu Salazar"? Aumentar a fonte do artigo Centro de Interpretação do Estado Novo ou "Museu Salazar"? Diminuir a fonte do artigo Centro de Interpretação do Estado Novo ou "Museu Salazar"? Ouvir o artigo Centro de Interpretação do Estado Novo ou "Museu Salazar"?