Centro de Medicina Digital P5 é um projeto pioneiro nos cuidados de saúde

Foto: med.uminho.pt

É um modelo pioneiro de cuidados de saúde no país que junta o digital e a componente humana da medicina. É inaugurado esta segunda-feira, em Braga, pelo Comissário Europeu Carlos Moedas.



O Centro de Medicina Digital P5, numa primeira fase, abrange 15 mil utentes e três unidades de saúde familiares do distrito de Braga. Depois, pode vir a ser generalizado a todo o território nacional e até ser exportado para outros países.



Vamos perceber as mais valias do P5 com a jornalista Cláudia Costa.