Centro Hospitalar da Póvoa de Varzim começa a pagar dívida

O Centro Hospitalar compromete-se ainda com o pagamento, esta semana, de uma segunda parcela de 145 mil euros. Além disso, garante que a dívida restante será paga no "mais curto espaço de tempo".



A dívida do Serviço Nacional Saúde ao hospital privado de Vila do Conde é neste momento superior a 500 mil euros. A falta desta verba levou a que 350 funcionários deixassem de receber o salário há dois meses.