Centro Nacional de Cibersegurança lança portal para apoiar empresas

Lusa26 Jun, 2019, 18:07 | País

Durante a 5.ª edição da Conferência Anual C-DAYS, no Porto, organizada pelo Centro Nacional de Cibersegurança, que tem como tema a Cibersegurança e as PME (Pequenas e Médias Empresas), Lino Santos explicou que a ideia é as organizações de forma autodidata responderem a um inquérito e, mediante essas respostas, obterem indicadores sobre os seus níveis de cibersegurança, numa espécie de autoavaliação.

"Através desse inquérito, a empresa vai poder saber que relativamente à deteção de ameaças está no nível x, que em termos de prevenção está no nível y e por aí fora", disse.

Esta plataforma quer medir a maturidade das empresas em componentes como prevenção, deteção, reação a ciberincidentes e gestão de segurança de informação, acrescentou.

Mas, mais do que isso, esta ferramenta vai indicar os passos e as ações que as empresas devem seguir para diminuir a sua vulnerabilidade nestes aspetos.

"O que queremos é dar instrumentos às organizações para saberem o que fazer em matéria de cibersegurança", reforçou.

Questionado sobre como está Portugal nesta matéria, Lino Santos adiantou que o país não é diferente de outros, sofrendo ataques e impactos desses.

"Temos entidades que estão muito preparadas e outras que não, portanto, temos muito trabalho a fazer", comentou.

A 23 de maio, o Conselho de Ministros aprovou a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço (ENSC) entre este ano e 2023, que tem como objetivo "potenciar uma utilização livre, segura e eficiente do ciberespaço" pelos cidadãos e empresas.

De acordo com o comunicado divulgado nesse dia após a reunião do Conselho de Ministros, a ENSC "tem como propósito garantir a proteção e a defesa das infraestruturas críticas e dos serviços vitais de informação e potenciar uma utilização livre, segura e eficiente do ciberespaço por parte de todos os cidadãos, das empresas e das entidades públicas e privadas".