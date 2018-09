Centros de Saúde investem na deteção precoce de casos de depressão

Na véspera do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, um projeto de cuidados de proximidade está a fazer a diferença na deteção precoce de casos de depressão.



Funciona nos centros de saúde de Entre Douro e Vouga, onde foram detetados sete mil doentes com patologias psiquiátricas.



É uma mudança de paradigma no diagnóstico e tratamento que reduziu internamentos urgências e suicídios.