Cerca de 10 detidos terão saído em liberdade devido à greve dos oficiais de justiça.

Entre estes estão suspeitos de homicídio, de violência doméstica e de tráfico de droga.



O sindicato dos funcionários judiciais atribuiu responsabilidades ao Ministério da Justiça por não ter decretado serviços mínimos, e sublinhou que o pré-aviso foi enviado no passado mês de dezembro.



Com uma adesão à greve a rondar os 90%, muitos tribunais estiveram ontem encerrados.



Com o feriado de hoje pelo meio, a situação pode agravar-se amanhã.