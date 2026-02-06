Cerca de 1100 pessoas deslocadas. Proteção Civil alerta para "quadro meteorológico extremamente preocupante"

André Ventura foi a Alcácer do Sal entregar bens essenciais
André Ventura disse que é preciso "pôr a mão na consciência" pelas mortes dos últimos dias.
Seguro vai exigir explicações sobre o que falhou na resposta às tempestades
António José Seguro disse que for eleito Presidente vai exigir explicações sobre o que falhou na resposta às tempestades.
Castelo de São Jorge, cemitérios e Feira da Ladra encerrados no fim de semana
Os cemitérios da cidade também estarão interditos durante o fim de semana, exceto para cerimónias fúnebres. Igualmente encerrada estará a Feira da Ladra.
“Estas medidas preventivas somam-se às já anunciadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, nomeadamente a de encerramento dos jardins municipais”, esclarece a Câmara de Lisboa em comunicado.
A autarquia recomenda igualmente o cancelamento de todas as atividades desportivas, culturais e associativas.
Douro transbordou as margens do Porto e de Vila Nova de Gaia
O Douro transbordou as margens do Porto e de Vila Nova de Gaia. A capitania elevou o alerta de cheias para vermelho e a navegação no rio está proibida.
Montemor-o-Velho. Subida do Mondego deixou freguesia de Ereira isolada
A freguesia de Ereira, em Montemor-o-Velho, permanece isolada. Os alunos não foram às aulas e os moradores tiveram a ajuda do Exército e dos bombeiros para saírem da aldeia.
Barragens a descarregar. Governo salienta boa coordenação com Espanha
As albufeiras estão quase todas perto da capacidade máxima. As barragens estão a descarregar água, com as atenções viradas sobretudo para o Tejo, Sado e Mondego.
Perto de 50 mil clientes continuam sem luz em Leiria
Leiria recebeu ajuda de França. Uma parceria de um empresário de Coimbra e um emigrante em Paris trouxe máquinas e trabalhadores para reconstruir telhados e a rede electrica.
Mais de 360 pessoas retiradas de casa em Santarém devido à subida do Tejo
Foram evacuadas duas localidades por causa do risco na barragem da Retorta.
Por causa da subida no nivel do Tejo, Reguengo de Alviela ficou isolada.
Alcácer do Sal. Caudal desceu mas ainda há duas aldeias isoladas
Em Alcácer do Sal ainda há pelo menos duas localidades isoladas. O Sado baixou dois metros, mas ainda não voltou ao leito.
Mais de 60 mil clientes sem energia às 18h00
No total, a E-REDES tem 69 mil clientes por alimentar devido ao agravamento das condições meteorológicas causadas pela depressão Leonardo.
Mais de 70% dos clientes da Meo com o serviço reposto
Mais de 70% dos clientes da Meo tem o serviço reposto, indicou hoje a operadora de telecomunicações, referindo que em oito dias "reduziu de forma muito significativa" o impacto da tempestade nas zonas mais afetadas.
"Em oito dias, a Meo reduziu de forma muito significativa o impacto da tempestade nas zonas mais afetadas" e, "atualmente (6 fevereiro), mais de 70% dos clientes tem o serviço reposto", de acordo com o último balanço da operadora liderada por Ana Figueiredo.
"Este progresso reflete a mobilização imediata e o trabalho contínuo das equipas técnicas e operacionais, que têm estado no terreno com condições meteorológicas muito adversas e em coordenação permanente para acelerar a reposição dos serviços essenciais", acrescentou.
De acordo com a Meo, o investimento feito na redundância e resiliência da infraestrutura "foi decisivo para mitigar os efeitos da tempestade Kristin".
Nos últimos sete anos, a operadora "reforçou de forma consistente a rede de transmissão, criou rotas alternativas de tráfego, implementou sistemas de restauro automático e expandiu significativamente a sua capacidade de `back-up` energético".
"Graças a esta estratégia, mesmo perante danos severos, as sedes de concelho mantiveram cobertura móvel e muitos serviços críticos permaneceram operacionais", adianta.
A depressão Kristin deixou "um rasto de destruição sem precedentes em várias zonas do país" e "há mais de uma semana que as equipas da Meo estão no terreno 24/7 a trabalhar de forma inexcedível para repor as comunicações às populações afetadas por este flagelo", refere.
A Meo recordou que "ativou de imediato o seu plano de continuidade de negócio, acionando o gabinete de crise, mobilizando equipas no terreno e estabelecendo um Centro de Comando dedicado à coordenação operacional, assegurando uma estrutura unificada de liderança, definindo prioridades claras e orquestrando todas as atividades".
Desde o início que a Meo ativou 1.500 técnicos, recordou, apontando que em termos de infraestruturas críticas destruídas foram 2.000 quilómetros de cabo fibra, 28.000 postes e 35 torres de rede móvel.
Para reforçar a resposta no terreno, a Meo mobilizou VOIR -- Viaturas de Operações de Intervenção Rápida; a instalação de grupos geradores de energia para alimentar estações móveis prioritárias; e o uso de estações móveis transportáveis e/ou ligeiras para reposição de rede móvel em locais selecionados (cellsites).
Tal incluiu também feixes hertzianos para recuperação de infraestruturas fixas e móveis e como solução de contingência para serviços prioritários; e soluções alternativas via satélite.
Sobre como está a ser feita a reposição das comunicações, que "tem exigido um esforço técnico altamente coordenado", e Meo relatou que "as operações iniciam-se pelo restabelecimento do abastecimento de energia aos sites da rede móvel, etapa crítica para que cada estação volte a emitir e recuperar plena capacidade operacional".
Na rede fixa, "as centrais equipadas com sistemas de `backup` de longa duração garantem estabilidade prolongada, assegurando a continuidade dos serviços até que as condições normais sejam restabelecidas".
Paralelamente, "avançam as equipas destacadas para a reposição dos traçados de transmissão, executando trabalhos segundo prioridades definidas pela Sala de Comando".
A recuperação total das comunicações "depende também do restabelecimento de energia nas instalações dos clientes, condição indispensável para que os equipamentos da rede fixa retomem operação completa e para que famílias e empresas reconquistem acesso às suas ligações essenciais", apontou.
Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo, que provocaram centenas de feridos e desalojados e destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações.
Proteção Civil alerta para "quadro meteorológico extremamente preocupante"
“Este quadro meteorológico é extremamente preocupante”, avisou, apelando aos portugueses para redobrarem os cuidados.
No total foram ativados sete planos distritais e 90 planos municipais de emergência e há a registar 7942 ocorrências até ao momento.
Nas evacuações todas que têm sido feitas por todo o país, há 1108 pessoas deslocadas das suas habitações. Há ainda 93 mil clientes sem energia, 74 mil nas zonas mais afetadas pela depressão Kristin.
Marinha resgatou 83 pessoas afetadas pelas cheias nas últimas 24 horas
Dada ordem de evacuação total em Reguengo do Alviela
A aldeia está rodeada de água. Rita Ribeiro da Silva descreve-nos a situação nesta altura e como está a ser feita a evacuação numa região que está a ser fustigada pelas cheias.
Marcelo aponta a comunicação como o maior problema na gestão desta crise
O presidente da República considera que o maior problema na gestão da atual crise é a comunicação.
"Eu acho que mais uma vez é um problema de comunicação", disse o chefe de Estado em declarações aos jornalistas durante uma visita ao Cartaxo.
"Fui para o terreno no dia 30 e nesse dia já citei comunicados das Forças Armadas e falei sobre o que estava em prontidão nesse dia", adiantou.
O presidente da República considera que "o facto de não haver um porta-voz e haver comunicados que não eram conhecidos levou à interpretação de que as Forças Armadas não estavam no terreno".
Setores agrícola e florestal com prejuízo de 775 milhões de euros
Os setores agrícola e florestal somam, até agora, um prejuízo de 775 milhões de euros devido ao mau tempo, anunciou hoje a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), pedindo uma resposta financeira robusta.
"A devastação provocada pelos sucessivos fenómenos climáticos de extrema gravidade que atingiram o país nos últimos dias já causou prejuízos superiores a 775 milhões de euros nos setores agrícola e florestal", indicou, em comunicado, a CAP, avisando que este valor pode vir ainda a aumentar, à medida que prossegue o levantamento dos danos.
Os agricultores referiram que os apoios disponibilizados pelos diversos programas europeus são insuficientes e pediram uma "resposta financeira robusta".
A confederação liderada por Álvaro Mendonça e Moura disse que esta resposta é imprescindível para a reposição da capacidade produtiva e para o ressarcimento dos prejuízos sofridos por milhares de agricultores e produtores florestais.
Assim, a CAP pediu a mobilização urgente de recursos do Orçamento do Estado (OE) para garantir uma rápida resposta, que inclua todos os que foram afetados pelos fenómenos extremos e não apenas os que se encontram em áreas abrangidas pela situação de calamidade.
Os agricultores já solicitaram reuniões, de urgência, com o Governo e partidos políticos com assento parlamentar.
Santarém adia votação nas presidenciais em duas secções para 15 de fevereiro
A votação em duas secções do concelho de Santarém para o segundo sufrágio das eleições presidenciais de 2026 foi adiada para 15 de fevereiro devido à situação de calamidade decretada no município.
Várias pessoas retiradas de Póvoa de Manique e Carvalhos devido ao risco de rutura de barragem
Cheias obrigam ao realojamento de 26 pessoas no Cartaxo
As cheias que afetam o concelho do Cartaxo obrigaram à deslocação de 26 pessoas das zonas ribeirinhas, sobretudo na freguesia de Valada e nas localidades junto ao rio Tejo, disse hoje o presidente da Câmara, João Heitor.
As situações mais graves registam-se nas aldeias de Porto de Muge, Valada, Reguengo e Palhota, bem como nas povoações da Ponte do Reguengo e de Santana, onde já existem casas inundadas "de forma severa", afirmou o autarca.
Segundo João Heitor, 26 pessoas foram retiradas das suas casas nas últimas horas, oito das quais acolhidas em estruturas preparadas pelo município, enquanto as restantes seguiram para casas de familiares e amigos.
Entre os espaços utilizados estão o Centro Paroquial de Valada e o Centro Paroquial de Vila Chã de Ourique.
O município tem ainda pronta uma estrutura de reserva com capacidade para acolher pelo menos 30 pessoas, com possibilidade de aumento caso seja necessário, tendo o autarca assegurado que toda a estrutura de proteção civil e parceiros locais está mobilizada.
A principal dificuldade, neste momento, é garantir a passagem de pessoas e bens para a freguesia de Valada.
João Heitor disse ainda que, para já, não foi necessária ajuda externa adicional, mas sublinhou que o município não hesitará em solicitá-la caso a situação evolua.
"A partir do momento em que achemos que isso possa ser necessário, não vamos hesitar em pedir apoio", frisou.
As cheias, agravadas pela depressão Kristin, já provocaram danos significativos no concelho, com impactos em empresas, explorações agrícolas e culturas, além de "algumas casas que já caíram" devido ao mau tempo, segundo o autarca.
O município espera que o Cartaxo possa vir a ser incluído na declaração de calamidade nacional, para que as respostas e apoios possam ser enquadrados nas medidas de emergência.
João Heitor disse ainda que o agravamento poderá depender das descargas das barragens espanholas e portuguesas e do temporal previsto para os próximos dias.
"Pode vir a piorar de forma significativa, por isso temos de estar preparados para tudo o que possa acontecer", alertou.
Espanha diz manter coordenação contínua com Portugal em todos os rios
Espanha assegurou hoje que a coordenação com Portugal relativamente aos rios partilhados tem sido contínua e em todas as bacias hidrográficas desde que a Península Ibérica está a ser atingida por sucessivos temporais.
"A coordenação com Portugal que se tem desenvolvido durante estes comboios de temporais tem sido direta e contínua entre as administrações competentes na água dos dois países em todas as bacias hidrográficas", disse à Lusa fonte oficial do Ministério para a Transição Ecológica e o Desafio Demográfico (MITECO), que tem a tutela do ambiente e dos rios em Espanha.
A mesma fonte acrescentou que quinta-feira "foi um dia muito complicado nas bacias [hidrográficas] espanholas, com níveis altos de entrada de água, e as barragens em Espanha "estão no máximo da sua capacidade", depois de "ao longo desta semana" terem "retido volumes, cumprindo a função para a qual foram desenhadas".
A gestão em todas as bacias dos rios partilhados com Portugal (Douro, Guadiana, Minho e Tejo) tem como objetivo controlar os caudais que entram nas albufeiras, "para reduzir os danos a jusante", assegurou a fonte do MITECO.
No caso da bacia hidrográfica do Tejo, o Comité Permanente da Comissão de Descarga de barragens "transmitiu pontualmente às autoridades portuguesas a informação do caudal descarregado na barragem de Cedillo para Portugal, para que possam assim gerir as entradas que chegam ao Tejo português, juntamente com os caudais da bacia do Zêzere, e evitar danos a jusante".
Segundo a mesma fonte, na bacia do Guadiana, foram comunicados também a Portugal os dados relativos às barragens espanholas de Chanza e Andévalo e, por seu turno, "as administrações portuguesas informaram pontualmente das descargas" nas barragens do Sistema Alqueva-Pedrógão, "para, entre ambas as administrações e em conjunto com a proteção civil, minimizar os danos a jusante, no troço internacional do Guadiana".
"A mesma situação está a ocorrer nas bacias do Douro e Minho-Sil, onde a situação, neste momento, é menos complicada", segundo o MITECO.
Pedidos de apoio à reconstrução de casas já são 623 num montante de 4,5 milhões de euros
A plataforma para pedir apoio à reconstrução de habitações, em funcionamento desde quinta-feira, recebeu 623 candidaturas, num montante global de 4,5 milhões de euros, disse à agência Lusa o responsável pela estrutura de missão.
Segundo o responsável pela Estrutura de Missão para a Recuperação das Zonas Afetadas pela depressão Kristin, Paulo Fernandes, os últimos dados indicam que foram submetidas 623 candidaturas para apoios à recuperação de habitações até ao valor de 10 mil euros, num montante total de 4,5 milhões de euros.
A plataforma está disponível, desde quinta-feira, no sítio na Internet da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro, em www.ccdrc.pt.
Governo adia para abril Provas-ensaio do 4.º, 6.º e 9.º anos
As provas, que deveriam começar a 23 de fevereiro, irão realizar-se entre 14 e 23 de abril.
As provas-ensaio de Monitorização de Aprendizagens (ModA), que deveriam realizar-se este mês, foram adiadas para abril devido às tempestades que atingiram várias zonas do país, destruindo escolas e afetando a vida dos alunos, famílias e profissionais.
A decisão de alterar as datas destas provas digitais destinadas aos estudantes do 4.º, 6.º e 9.º anos foi anunciada hoje pelo Ministério da Educação, segundo uma nota enviada às escolas a que a Lusa teve acesso.
"A situação de calamidade que recentemente atingiu várias zonas do país causou danos nas infraestruturas escolares, nas comunicações e na rede elétrica, forçando a reorganização temporária dos espaços escolares. Além disso, o elevado impacto destas intempéries climatéricas na vida dos alunos, das famílias, dos profissionais de Educação e das comunidades exige tempo para ser ultrapassado, de modo que todos possam progressivamente cuidar do seu bem-estar e retomar a normalidade", afirma o Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI) na nota.
Estas provas em formato digital servem para garantir que os alunos estão familiarizados com a plataforma que irão depois usar na prova ModA e garantir que as escolas também estão preparadas para avançar com as ModA.
No entanto, a tutela considera que "não estão reunidas" essas condições "para todos os alunos e todas as escolas, pelo que se optou pelo reagendamento das Provas-Ensaio.
As provas, que deveriam começar a 23 de fevereiro, irão realizar-se entre 14 e 23 de abril.
Já as datas para a realização das provas ModA e das Provas Finais do Ensino Básico "mantêm-se inalteradas", acrescenta o MECI.
"A Europa está convosco". Presidente da Comissão Europeia deixa mensagem de solidariedade
"À medida que tempestades e inundações continuam a atingir Portugal e Espanha, deixando um rasto de perdas e destruição, os nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas. A Europa manifesta a sua solidariedade para com os nossos Estados-membros e as suas comunidades neste momento difícil", escreveu a líder do executivo comunitário.
As storms and floods continue to strike Portugal and Spain and leaving loss and destruction behind, our thoughts are with everyone affected.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 6, 2026
Europe stands in solidarity with our Member States and their communities in this difficult moment.
We are ready to support with the…
Von der Leyen garante que o executivo comunitário está "pronto para prestar apoio com os meios disponíveis, nomeadamente redirecionando os fundos de coesão para apoiar a recuperação e reconstruir o que foi danificado".
Chuva abranda durante o dia das eleições intensificando-se após fecho das urnas
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para o dia de domingo, quando se realiza a segunda volta das eleições presidenciais, prevê um abrandamento da chuva que, a partir da noite, vai passar a precipitação contínua.
Na generalidade do território, o dia de domingo vai iniciar-se com alguns aguaceiros e precipitação dispersa, que pode ser por vezes acompanhada de trovoada, mas de forma isolada, e ocasionalmente sob a forma de granizo, disse a meteorologista do IPMA Maria João Frade, em declarações à Lusa.
A partir da tarde do dia das eleições, no litoral oeste, as previsões indicam que um aumento gradual de nebulosidade, com o céu muito nublado ou encoberto, que se vai deslocar gradualmente do litoral oeste para o interior e Algarve.
A chuva vai começar a partir da tarde de domingo no litoral oeste, estendendo-se às restantes regiões, e ao final do dia, já com as urnas fechadas, a precipitação pode vir a ser por vezes intensa, em particular no baixo Alentejo e Algarve.
No domingo, o vento vai soprar de fraco a moderado, mas ao final da tarde prevê-se vento forte.
O IPMA prevê ainda queda de neve acima dos 800 a mil metros de altitude, mas sem acumulação, com aguaceiros dispersos e não intensos, nas regiões norte e centro.
"Não é previsível que vá acumular neve de forma a que as pessoas não possam deslocar-se para votar. A queda de neve mais significativa prevê-se entre hoje e o final do dia de sábado", explicou a meteorologista.
Portugal continental vai começar a sentir no sábado de manhã os efeitos da depressão Marta, que traz chuva, neve, vento e agitação marítima e uma nova subida dos caudais dos rios e ribeiras a sul do rio Tejo.
Concelho de Soure regista dez desalojados
O Município de Soure contabiliza 10 desalojados no concelho devido à passagem da depressão Kristin, revelou o presidente da Câmara.
"Temos 10 pessoas ao nosso cuidado, da Câmara [Municipal], e há muita gente que está em casa dos familiares", afirmou Rui Fernandes à agência Lusa.
Segundo o presidente do Município de Soure, no distrito de Coimbra, hoje deverá ser realizada "uma deslocação forçada", na freguesia de Pombalinho, de "uma pessoa que tem a casa em ruína", que vive sozinha e se recusa a sair dela.
Em declarações à agência Lusa, o autarca notou que o caudal do rio Arunca (afluente do Mondego) está "a descer na vila, mais ou menos desde as 03:00 da manhã", com "os rios a regressarem ao leito, mas ainda em cheias, a chegar ao Parque da Várzea".
Na corda do Mondego, em Figueiró, Granja do Ulmeiro e Alfarelos, há estradas cortadas, uma vez que no rio Mondego não se verifica "nenhuma descida efetiva do caudal".
Ainda de acordo com o presidente deste município do Baixo Mondego, o dia está a ser dedicado às "duas grandes tarefas" do concelho: "recuperar coberturas, com muita ajuda dos bombeiros", e, "com o pessoal da rede elétrica, continuar a efetivar ligações".
"Temos de nos preparar para a nova depressão"
“Temos de nos preparar para as consequências da Marta”, disse a ministra em declarações aos jornalistas, afirmando que serão “horas de muita tensão e muito trabalho”. A próxima depressão, que chega esta noite, vai entrar em Portugal numa região entre Sines e Lisboa e vai afetar especialmente a bacia do Sado, onde especialmente Alcácer está a sofrer inundações, disse a ministra, explicando que a depressão atingirá depois a zona do rio Tejo, também em situação de cheias, e ainda outro rio igualmente preocupante, o Mondego.
Cheias obrigam a realojar 19 pessoas em Benavente
Dezanove pessoas tiveram de ser realojadas nas zonas ribeirinhas de Benavente e Samora Correia, devido à aproximação da depressão Marta, iformou hoje a presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira.
A autarca adiantou que o município retirou previamente das habitações as pessoas que poderiam estar em risco de ser afetadas pelo meu tempo.
"Foram retiradas todas as pessoas que poderiam estar em perigo e cerca de 19 ficaram realojadas em casas de familiares", afirmou.
Em comunicado, o município de Benavente revelou ter ativado, pelas 11:00, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, "com o objetivo de salvaguardar pessoas, animais e bens até que a normalidade seja restabelecida".
Segundo o comunicado divulgado hoje, a ativação do plano, decidida pelo município e pela Proteção Civil de Benavente, pretende ainda garantir "a coordenação institucional e operacional dos recursos disponíveis", assegurando uma resposta "eficaz, articulada e preventiva".
Sónia Ferreira explicou que a decisão de ativar o plano, resultou da avaliação contínua da evolução da depressão Marta sobre a região.
"Temos o posto de comando a funcionar para assegurar a coordenação dos meios e garantir uma resposta eficaz à população", disse, sublinhando ainda que as cheias registadas durante os últimos dias "eram esperadas".
A autarca referiu não existirem, para já, feridos a registar, mas admitiu que a análise dos prejuízos materiais só poderá ser efetuada depois de estabilizada a situação.
"Tivemos alguns danos ao longo da semana, mas o levantamento final será feito quando tudo acalmar", afirmou.
Questionada sobre a dimensão da intempérie registada nos últimos dias, Sónia Ferreira afirmou não ter memória de um episódio semelhante no concelho.
"Lembro-me de algumas cheias, mas não com esta dimensão. Fala-se muito nas cheias de 1979, mas eu ainda não era nascida. Os relatos das pessoas mais velhas recordam o que aconteceu nesse ano, mas não me lembro de cheias como estas, que durassem tanto tempo", afirmou.
Forças Armadas no terreno com cerca de 2.600 militares em 40 municípios
Cerca de 2.600 militares estão no terreno para apoio direto às populações afetadas pelas tempestades que têm assolado Portugal continental, em 40 municípios, anunciou hoje o Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA).
Em comunicado, o EMGFA detalha que estão empenhados 2.687 militares, 351 viaturas, 25 máquinas de engenharia e 55 botes, mais quatro semirrígidos e duas lanchas anfíbias de reabastecimento e carga, em cerca de 40 municípios.
Entre os apoios prestados pelos militares inclui-se transporte e distribuição de bens essenciais, como água e alimentos, missões de vigilância e reconhecimento aéreos; operações de bombagem de águas e trabalhos de apoio técnico a infraestruturas essenciais; e reforço das capacidades de produção de energia elétrica, através do emprego de geradores, "contribuindo para o restabelecimento de serviços essenciais em áreas afetadas por falhas de energia".
Foram ainda recolocados "10 cavalos e 70 vacas em segurança", é acrescentado na nota.
Desde o dia 28 de janeiro, as Forças Armadas já resgataram 132 pessoas, cederam e/ou instalaram 230 lonas para coberturas de casa, distribuíram mais de 500 refeições, disponibilizaram 1.860 camas em 15 unidades militares, e disponibilizaram 42 equipamentos Starlink para fornecer comunicações de emergência, estando 53 satélites em uso.
Entre os vários apoios prestados à população, as Forças Armadas portuguesas transportaram por via aérea cerca de 5 toneladas de material, incluindo bens de primeira necessidade, e forneceram 120 geradores.
"Mantêm-se disponíveis seis helicópteros, uma aeronave de transporte C-130 e uma aeronave de reconhecimento de asa fixa P3C da Força Aérea, em alta prontidão e uma aeronave KC-390, para este apoio específico", lê-se no comunicado.
De acordo com a Lei de Bases da Proteção Civil, compete ao presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, a pedido do comandante operacional nacional, solicitar ao Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) a participação de militares em missões de proteção civil, e após pedido dos presidentes das câmaras municipais.
É ao comandante operacional nacional que compete "avaliar o tipo e dimensão da ajuda a solicitar, bem como a definição das prioridades".
Os militares atuam mediante autorização do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e são empregues sob cadeia de comando militar, "sem prejuízo da necessária articulação com os comandos operacionais da estrutura de proteção civil".
A lei estabelece, contudo, que "em caso de manifesta urgência, os presidentes das câmaras municipais podem solicitar a colaboração das Forças Armadas diretamente aos comandantes das unidades implantadas na respetiva área".
Uma das 20 freguesias do concelho de Leiria adia votação para eleições presidenciais
A freguesia da Bidoeira de Cima é a única das 20 do concelho de Leiria que adia a segunda volta das eleições presidenciais no domingo, informou hoje a Câmara, que alertou para alterações nas mesas de voto.
Segundo informação do Município de Leiria, devido aos "danos causados pela depressão Kristin "foi decidido o adiamento do ato eleitoral na freguesia da Bidoeira de Cima para o dia 15 de fevereiro".
"Após pedido da Junta de Freguesia, foi efetuada uma avaliação ao edifício destinado à realização do ato eleitoral, tendo-se concluído que não reúne, neste momento, as condições necessárias de segurança e funcionamento, o que inviabiliza a normal realização da votação na data inicialmente prevista".
O adiamento do ato eleitoral vai ser "comunicado às entidades competentes, encontrando-se enquadrado no regime aplicável a situações excecionais que comprometem as condições materiais para o exercício do direito de voto".
Na mesma informação, a autarquia avisou que há alterações em alguns locais de voto "para garantir as melhores condições de funcionamento do ato eleitoral nas restantes freguesias, tanto para os eleitores como para os membros das mesas de voto".
Por isso, recomendou aos eleitores que "confirmem previamente o local onde devem exercer o seu direito de voto antes de se deslocarem no dia da eleição".
Os locais de voto com alteração estão na União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes, União das Freguesias de Marrazes e Barosa, União das Freguesias de Colmeias e Memória, e nas freguesias de Milagres e Regueira de Pontes.
"O Município de Leiria reforça a importância da verificação antecipada do local de voto, contribuindo para o normal e organizado funcionamento do processo eleitoral".
Na quinta-feira, o Núcleo Territorial de Leiria da Iniciativa Liberal (IL) apelou ao presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, para pedir o adiamento das eleições presidenciais, devido ao estado de calamidade, com milhares de pessoas ainda sem eletricidade.
"Leiria enfrenta uma situação excecional, sob estado de calamidade, com dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade, verificando-se igualmente dificuldades no acesso a água e a serviços de telecomunicações em várias freguesias", referiu a Iniciativa Liberal de Leiria.
Por isso, a IL de Leiria apelou ao autarca para desencadear "de imediato todos os procedimentos institucionais necessários com vista ao adiamento da segunda volta das eleições presidenciais no concelho de Leiria".
António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, em 08 de fevereiro, depois de, no domingo, o candidato apoiado pelo PS ter conquistado 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obtido 23%.
Centenas de voluntários esperados na ação "Limpar Freguesias" em Leiria
Centenas de voluntários, incluindo grupos de escuteiros de todo o país, são esperados no sábado, na ação "Limpar freguesias", em Leiria, cujo início foi adiado para as 14:00 devido à previsão de mau tempo.
Esta ação, inicialmente prevista para as 09:00, realiza-se uma semana depois da ação "Limpar Leiria", que reuniu cerca de 600 voluntários na sede do concelho para ajudar nos trabalhos de limpeza após a depressão Kristin.
"A ação mantém-se em todas as freguesias e surge na sequência dos estragos provocados pela depressão Kristin, que afetou diversos espaços públicos, zonas verdes e arruamentos do concelho", explicou a Câmara de Leiria.
Segundo a autarquia, "a iniciativa visa apoiar a recuperação do território, promovendo uma resposta coletiva e solidária, bem como o envolvimento cívico da comunidade na preservação do espaço público".
A participação é aberta a toda a população, associações e outras entidades, com a autarquia a pedir aos voluntários, para, se possível, levarem "luvas, pás, vassouras ou outro equipamento de apoio, contribuindo para uma maior eficácia da ação".
"O município apela ainda à mobilização em grupo, incentivando a participação de amigos, familiares e vizinhos".
O concelho de Leiria tem 20 freguesias, sendo que esta ação decorre em 25 locais. Maioritariamente, a concentração das pessoas é nos respetivos largos da Igreja, na sede das freguesias.
Abastecimento de água ao Município de Leiria assegurado
O abastecimento de água ao Município de Leiria está garantido, apesar de nova inundação, durante a noite, na estação elevatória de Porto Figueira, desencadeada pela subida do nível da água, anunciou hoje a Águas do Centro Litoral (AdCL).
Esta água é, posteriormente, distribuída ao domicílio pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria.
Segundo a AdCL, a subida do nível da água deveu-se à tempestade Leonardo.
"Importa salientar que esta estação elevatória transporta a água captada em furos subterrâneos, na Mata do Urso [concelho de Pombal], sendo que os reservatórios da AdCL asseguraram a capacidade necessária para a distribuição à rede municipal", explica a empresa numa nota enviada à agência Lusa,
A AdCL destaca que "a água fornecida ao Município de Leiria é, exclusivamente, captada em furos subterrâneos, não tendo sido afetada pelas inundações registadas", reafirmando a "qualidade da água fornecida aos seus clientes", neste caso a Câmara de Leiria.
Face às previsões de chuva intensa e a subida do nível dos rios associadas às depressões Leonardo e Marta, a AdCL garante ter reforçado, "de forma preventiva, um conjunto de medidas em infraestruturas estratégicas", para assegurar a continuidade deste serviço e a proteção da saúde pública.
Esta semana "foram intensificadas ações de mitigação de risco em várias infraestruturas nos concelhos de Leiria e de Pombal", como "a elevação de quadros elétricos, a colocação de ensecadeiras [proteções], a retirada de equipamentos essenciais e a implementação de outras soluções técnicas orientadas para o aumento da resiliência" daquelas, refere.
A Águas do Centro Litoral tem equipas no terreno e conta com apoio de empresas externas, para "acompanhar permanentemente a evolução da situação, em articulação com as entidades competentes".
Hoje, o vereador do Município de Leiria Luís Lopes disse à Lusa que a estação elevatória de Porto Figueira (entre Barreiros e Gândara dos Olivais) "foi condicionada pelas cheias".
"Apesar de termos feito uma proteção à volta da estação elevatória, houve entrada de água, mas pouca quantidade", adiantou.
Derrocada provoca mais um desalojado em Cinfães
A derrocada do talude de suporte a uma casa provocou mais um desalojado no concelho de Cinfães, na freguesia de Ferreiros de Tendais, disse hoje à agência Lusa o presidente da Câmara, Carlos Cardoso.
"A casa ficou totalmente instável e o senhor que vivia lá sozinho, por uma questão de segurança, foi temporariamente realojado com vizinhos", explicou.
Carlos Cardoso acrescentou que a Câmara de Cinfães "está a trabalhar numa solução definitiva na freguesia, para não o retirar do meio a que está habituado".
Desta forma, sobre para três o número de desalojados neste concelho do distrito de Viseu, depois de, na quinta-feira, um casal de idosos ter ficado sem casa.
O autarca sublinhou à Lusa que o mau tempo tem provocado prejuízos elevados no município, com muitos taludes de estradas danificados.
"Os concelhos desta zona, como Cinfães e Resende, têm vertentes muito inclinadas e dão origem a muitos movimentos de massas", explicou.
Entretanto, foi reaberto ao trânsito o Caminho Municipal 1025, entre Pias e Valverde, na freguesia de Tendais.
Segundo Carlos Cardoso, a autarquia tem "equipas no terreno a trabalhar de dia e de noite para restabelecer a normalidade das vias municipais".
Por abrir continua a estrada da localidade de Ramires, que foi cortada na semana passada devido a um movimento de massas.
"A estrada ruiu, desapareceu completamente", lamentou.
Loures pede inclusão no acesso a linhas de crédito extraordinárias
Quase um milhar de feridos no hospital de Leiria desde a depressão Kristin
O hospital de Leiria recebeu quase um milhar de feridos com traumas desde 28 de janeiro, quando a depressão Kristin atingiu a região, de acordo com informação dada hoje na reunião diária da Comissão Municipal de Proteção Civil.
Os dados revelados indicam um acumulado de 984 feridos no Hospital de Santo André, em Leiria, que integra a Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Leiria.
A reunião decorreu nos Bombeiros Sapadores de Leiria, onde está instalado o centro de operações do município. Nela marcaram presença várias entidades, incluindo o presidente do conselho de administração da ULS da Região de Leiria, Manuel Carvalho.
As primeiras entradas naquele hospital foram resultantes do impacto direto da depressão, na madrugada de dia 28 de janeiro, sendo que, a meio da tarde desse dia, começaram a entrar feridos na sequência de trabalhos de limpeza e reconstrução.
A área de influência da ULS da Região de Leiria corresponde aos concelhos de Alcobaça, Batalha, Leiria, Marinha Grande, Nazaré, Ourém, Pombal e Porto de Mós. Compreende três hospitais (Leiria, Pombal e Alcobaça) e 10 centros de saúde.
As autoridades nacionais não indicam o número de feridos resultantes das tempestades que têm atingido Portugal continental na última semana, com o Ministério da Saúde a remeter para a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, que não disponibiliza os dados.
Desde dia 30 de janeiro, a agência Lusa tem tentado, junto de várias entidades oficiais nacionais, obter o número de pessoas que ficaram feridas no país desde que a depressão Kristin assolou parte do território nacional.
Benavente ativa Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil
A Câmara Municipal de Benavente decidiu esta sexta-feira ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil.
Neste momento, estão mobilizados os agentes de proteção civil, GNR, Bombeiros e estão posicionados fuzileiros da Marinha com meios anfíbios para, de forma coordenada, garantir no terreno o auxílio, se necessário, às populações com disponibilidade para eventuais reforços de meios.
Às 13 horas, havia estradas intransitáveis no concelho de Benavente:
- Estrada Nacional 118 - entre Benavente e Salvaterra de Magos
- Caminho Del Rey (SUGAL EN 118 - Rua da Chaminé)
- EM 515 (Paul do Trejoito)
- Estrada do Convento de Jericó
- Rua do Vale - Foros da Charneca (Aluimento de Terras)
- Rua do rio Almansor (Frente Ribeirinha), Samora Correia
- Rua 1º de Maio, Foros de Almada (Submersão Parcial em dois pontos)
- Estrada Municipal 1456 (Estrada do Campo) entre a EN 118 e a EN 10 (Reta do Cabo).
Ventura volta a acusar poder politico de "falhar com as pessoas"
André Ventura insiste que fazia sentido declarar o estado de emergência apesar de ter falado com o presidente da República que considera que não há condições para o fazer.
Foto: Tiago Petinga - Lusa
Seguro diz que consigo "não haverá nenhuma pergunta sem resposta"
O candidato presidencial António José Seguro prometeu hoje que, quando for a altura de apurar responsabilidades sobre a resposta ao mau tempo, fará "perguntas muito específicas" e que nenhuma ficará "sem resposta".
"Tem a obrigação, tem o dever e, portanto, seria inaceitável que [o Estado] não estivesse prevenido perante esta situação que se prevê para amanhã [sábado] e que espero que não venha a concretizar-se, que seja sempre inferior na intensidade àquilo que se prevê", defendeu, em declarações aos jornalistas, Seguro no final de uma visita no último dia de campanha à Sword Health, no Porto.
Sobre a avaliação do que correu mal, que o candidato apoiado pelo PS tem garantido que só deve acontecer quando passar o período de emergência, deixou uma garantia.
"E, para além dos relatórios, eu vou fazer perguntas. E vou fazer perguntas muito claras, muito objetivas e muito específicas a quem tem responsabilidades na proteção civil no nosso país", disse, enfatizando que consigo "não haverá nenhuma pergunta sem resposta".
Ventura visita Beja por ser "bastante afetada" mas Câmara fala de impactos reduzidos
André Ventura afirmou que se reuniu hoje com o presidente da Câmara de Beja por ser uma zona "bastante afetada" e com "muitas estradas cortadas", mas a autarquia referiu impactos reduzidos e que todas as vias estão transitáveis.
A reunião com o executivo do município (liderado por uma coligação PSD/CDS-PP/IL) foi comunicada aos jornalistas perto das 22:00 de quinta-feira e André Ventura justificou hoje a decisão de ir àquele concelho por alegar ser uma "zona que foi bastante afetada, no interior do país, onde as mobilidades são muito difíceis e onde há muitas estradas cortadas".
Mas no final da reunião com o candidato presidencial, o presidente da Câmara de Beja, Nuno Palma Ferro, pintou um cenário bem distinto, referindo, em declarações aos jornalistas, que houve "alguns constrangimentos, aborrecimentos", mas sem se registarem danos de maior magnitude naquele concelho.
Além disso, todas as vias do concelho "estão absolutamente transitáveis" e o trânsito "absolutamente funcional", apesar de ainda se pedir às pessoas que se desloquem "com cuidado", afirmou.
"Todos nós preferimos um dia de sol bonito que um dia de chuva", notou Nuno Palma Ferro, mas salientou que, em Beja, registaram-se apenas "algumas pequenas derrocadas" -- "não mais que isso".
O autarca vincou que não "há motivo nenhum para alarme" num município em que as escolas também têm funcionado "de forma tranquila".
"Acho que é dever de todos neste momento não nos lembrarmos só das grandes cidades que estão a ser afetadas, mas também do interior do país que está a ser muito, muito, muito fustigado", disse André Ventura, antes da reunião com o presidente daquele município que não está abrangido pelo estado de calamidade.
O candidato afirmou que pretendia abordar a preparação do processo eleitoral para domingo e a resposta às tempestades que têm afetado o país, numa altura em que tem defendido o adiamento das eleições por uma semana devido ao mau tempo.
No caso de Beja, o presidente da Câmara disse que o concelho "reúne todas as condições para que o ato eleitoral seja realizado na data a que foi destinado e com o compromisso popular e as condições totais para que a população no domingo possa exercer o seu direito de cidadania", escusando-se a comentar a posição de André Ventura.
Sobre a reunião, o presidente da Câmara de Beja disse que falaram do processo eleitoral, mas também foram abordados outros temas -- nomeadamente, anseios e necessidades do município.
Antes da ação, Ventura afirmou que "é importante que quem está no terreno, que são os autarcas, possa partilhar" com a sua candidatura "o que é que precisa e como é que está preparado para o dia [das eleições, domingo,] que vai ser muito exigente".
O também presidente do Chega disse ainda que durante a tarde vai estar em Alcácer do Sal, um dos municípios mais afetados pelas inundações provocadas pela depressão Leonardo, onde irá "procurar entregar ajuda" às populações afetadas daquele concelho do distrito de Setúbal.
Nas declarações, o candidato apoiado pelo Chega insistiu que "as pessoas não estão em condições de votar", sublinhando que, na próxima semana, "tudo indica" que as "condições meteorológicas serão terrivelmente melhores".
Confrontado novamente com o facto de ter pedido o adiamento já depois de se sentir os efeitos das depressões Kristin e Leonardo, André Ventura afirmou que só recentemente se soube que uma nova depressão "atingiria o país no sábado e no domingo".
Mesão Frio regista cheias devido à chuva e pede precaução à população
A Câmara de Mesão Frio, no distrito de Vila Real, registou hoje "várias situações de cheia" nas zonas ribeirinhas do Douro devido à elevada precipitação registada durante a manhã e apelou à adoção de medidas de autoproteção.
"O município de Mesão Frio informa que, em consequência da elevada precipitação registada nas últimas horas, os níveis das zonas ribeirinhas do concelho continuam a subir, verificando-se várias situações de cheia, com particular incidência na Zona Fluvial da Rede. A situação encontra-se sob monitorização permanente", lê-se numa publicação da autarquia nas redes sociais, cerca das 12:00.
Na mesma publicação, a câmara pede à população que adote "comportamentos de precaução, evitando a circulação em zonas inundadas e cumprindo rigorosamente as indicações das autoridades competentes".
Numa publicação anterior, a Câmara de Mesão Frio alerta para o acrescido risco de cheias e inundações e refere que se mantêm interditas à circulação a rua de Entre Quintas, na fronteira entre as freguesias de Vila Marim e Cidadelhe, devido à elevada instabilidade do talude superior, bem como a rua da Portela, na freguesia de Oliveira, devido ao perigo de derrocada do muro que suporta a estrada.
Também a Rua da Estação, na freguesia de Barqueiros, no troço compreendido entre a Capela de Nossa Senhora da Conceição e a Estação Ferroviária de Barqueiros, devido à instabilidade dos taludes existentes, está interditada.
Entre 29 de janeiro e segunda-feira registaram-se várias derrocadas de muros e deslizamentos de terras, provocados pelas condições meteorológicas adversas, com impacto em todas as freguesias do concelho de Mesão Frio.
Além de Mesão Frio, no distrito de Vila Real também em Sabrosa e em Santa Marta de Penaguião foi ativada a Situação de Alerta de Âmbito Municipal.
Os municípios justificam com os vários incidentes que têm ocorridos nestes concelhos, como quedas de muros, deslizamentos e cortes de estradas que colocam em risco a segurança de pessoas e bens e dificultam a atuação dos meios de socorro.
Cerca de 93 mil clientes sem luz às 12h00
Um total de 93 mil clientes da E-Redes continuava sem abastecimento elétrico pelas 12h00 de hoje, na sequência da passagem das depressões Kristin e Leonardo pelo continente português, divulgou a empresa.
Numa informação enviada à àgência Lusa, a E-Redes referiu que àquela hora, nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da depressão Kristin afetavam 74 mil clientes.
Segundo a empresa, o distrito de Leiria concentrava o maior número de clientes sem fornecimento de energia elétrica, com 49 mil, seguindo-se Santarém, com 18 mil, Castelo Branco, com cinco mil, e Coimbra, com dois mil clientes sem eletricidade.
O balanço anterior, divulgado às 15h30 de quinta-feira, indicava que havia 89 mil clientes sem fornecimento de energia elétrica, número que entretanto aumentou devido à persistência do mau tempo.
Avelar, em Ansião, tem cerca de 100 casas a precisar de intervenção e 50 sem luz
A freguesia de Avelar, o segundo maior núcleo urbano do concelho de Ansião, tem cerca de cem habitações a precisar de intervenção e a eletricidade continua sem chegar a 50 casas, informou hoje o presidente da Junta.
"Temos um número que anda muito próximo das 100 habitações que, neste momento, precisam de ser intervencionadas. Temos agora connosco uma força especial da Proteção Civil, com uma equipa destacada de bombeiros, e andamos de porta em porta, a acudir àquelas que são as situações que de alguma forma põem em causa a salubridade das habitações", referiu Fernando Inácio Medeiros.
Em declarações à agência Lusa, o presidente da Junta de Freguesia de Avelar explicou que estão a tentar minimizar os impactos da depressão Kristin, que a pluviosidade tem vindo a agravar.
"Com as chuvas, sensivelmente a partir de domingo, é que as pessoas perceberam o verdadeiro impacto que o vento trouxe nas suas habitações. Estamos a telhar, a tentar remediar algumas questões de forma provisória, permitindo que as pessoas possam fazer o seu dia-a-dia de forma mais ou menos normal", acrescentou.
Desde quarta-feira que a Avelar chegaram três geradores, no entanto, na freguesia com cerca de dois mil habitantes, há ainda 50 habitações sem eletricidade.
"Há a possibilidade de ainda hoje a coisa poder melhorar substancialmente e de até se suprimir um gerador", apontou.
Segundo o autarca, estas habituações ficam mais afastadas do centro urbano da vila de Avelar, que "ficou poupado às intempéries", fruto de, no último verão, ter tido lugar "uma intervenção muito intensa, com a instalação da infraestrutura elétrica subterrânea".
A Junta de Freguesia tem no terreno uma equipa, de um projeto de inovação social intitulado `Nós & A(Vós)`, que está avaliar as necessidades sociais das pessoas.
Moratória de 90 dias nos créditos publicada em DR com efeitos desde 28 de janeiro
O decreto do Governo que fixa uma moratória de 90 dias no pagamento dos empréstimos das famílias e empresas afetadas pela depressão Kristin foi hoje publicado em Diário da República, produzindo efeitos desde 28 de janeiro.
O diploma, que entra em vigor no sábado, vai permitir aos clientes bancários dos municípios com declaração de estado de calamidade diferirem o pagamento do capital, dos juros e dos outros encargos associados aos créditos contratados até 28 de janeiro de 2026, sem entrarem em incumprimento.
De acordo com o decreto-lei, a moratória "vigora por 90 dias, contados a partir de 28 de janeiro de 2026, independentemente da data de adesão à mesma".
O diferimento aplica-se aos empréstimos de habitação própria e permanente das pessoas singulares, às pessoas singulares titulares do crédito que sejam abrangidas pelo regime de `lay-off` (suspensão dos contratos de trabalho) nas empresas sediadas ou que exerçam atividade nos municípios afetados pela depressão, e ainda às empresas que tenham sede ou exerçam a sua atividade económica nesses municípios.
A moratória assenta em três segmentos.
Os clientes podem pedir a "prorrogação de todos os créditos com pagamento de capital no final do contrato, vigentes, juntamente com, e nos mesmos termos que, todos os seus elementos associados, incluindo juros, taxas, comissões, garantias, e quaisquer prestações pecuniárias, designadamente prestadas através de seguro ou em títulos de crédito".
Por último, os bancos ficam proibidos de revogar, total ou parcialmente, as "linhas de crédito contratadas e empréstimos concedidos" até 28 de janeiro, "nos montantes contratados".
Também fica consagrada a suspensão de capital dos créditos com reembolso parcelar, até ao fim do pagamento, "sendo o plano contratual de pagamento das parcelas de capital, rendas, juros, comissões e outros encargos estendido automaticamente por idêntico período ao da suspensão, de forma a garantir a inexistência de outros encargos para além dos que possam decorrer da variabilidade da taxa de juro de referência subjacente ao contrato, sendo igualmente prolongados todos os elementos associados aos contratos abrangidos, incluindo garantias".
O diploma salvaguarda que os clientes, ao aderirem à moratória, não entram em "incumprimento contratual, incluindo incumprimento cruzado (`cross default`) de contratos não abrangidos" por este diploma.
O acesso à moratória também não dá origem à "ativação de cláusulas de vencimento antecipado", nem à "ativação de cláusulas de sanções pecuniárias", nem à "ativação de cláusulas de alteração de controlo que permita o controlo do património dos beneficiários pelas instituições", lê-se no decreto.
Da mesma forma, não há qualquer "suspensão do vencimento de juros devidos durante o período da prorrogação, que são capitalizados no valor do empréstimo com referência ao momento em que são devidos à taxa do contrato em vigor", nem há "ineficácia ou cessação das garantias concedidas pelas entidades beneficiárias das medidas ou por terceiros, designadamente a eficácia e vigência dos seguros, das fianças e/ou dos avales", garante-se na legislação.
O diploma de hoje prevê que, "no prazo de 60 dias a contar da entrada em vigor" deste decreto, o Governo terá de aprovar um outro diploma para definir "as condições das novas medidas excecionais de proteção dos créditos".
Quando aprovou a medida no Conselho de Ministros extraordinário de 01 de fevereiro, o Governo anunciou que estas regras vigoram numa base temporária e que são "de aplicação geral, dada a situação de emergência", estando previsto que "posteriormente" seja criado um "regime seletivo de moratórias por 12 meses para as situações de danos mais profundos em que se justifique".
O decreto-lei foi promulgado pelo Presidente da República na quinta-feira.
Empresários de frutas e legumes lamentam ajudas "paliativas" do Governo
Empresários das frutas e legumes portugueses, que marcam presença na feira Fruit Logistica, em Berlim, consideram as medidas anunciadas pelo Governo "paliativos" que podem pôr em risco a atividade de muitos produtores.
"As medidas que estão a ser anunciadas [face ao impacto do mau tempo] são claramente paliativos, não tem sentido limitar o valor a 400 mil euros. Existem explorações de diferentes dimensões e as coisas têm de estar ajustadas. Não se podem ajustar as ajudas ou o restabelecimento do potencial produtivo só às explorações de menor dimensão", lamenta Sérgio Constantino.
Para o sócio e administrador das Frutas Classe, presentes na zona oeste de Portugal, o Governo incentiva as empresas a ganharem escala, mas não contempla a dimensão quando decide atribuir as ajudas.
"Esta situação está a afetar-nos muito gravemente, temos cerca de 45 hectares de estufas que estão 100% destruídas e por consequência a cultura não se prevê que venha a produzir nada que pague sequer o investimento de a colocar na terra", confessa, em declarações à agência Lusa.
O Ministério da Agricultura vai abrir uma medida de restabelecimento do potencial produtivo, devido ao impacto do mau tempo, para investimentos entre 5.000 e 400.000 euros, cuja taxa de apoio pode chegar aos 100%.
"Se isto ficar da forma que está anunciado, claramente vai ser inviável para muitos continuar", admitiu o empresário da Frutas Classe que vem à Fruit Logistica há mais de 10 anos.
"Temos muitos campos alagados onde já não vamos conseguir colher nada", partilha Carlos Miguel, administrador da Horta Pronta, que dedica cerca de 20% da produção à exportação.
"Está a afetar as couves, principalmente. Umas estão debaixo de água, outras não conseguimos entrar nos campos para colher. A preocupação é as plantações e as sementeiras que não estamos a conseguir fazer. Não vamos ter produto", explicou.
Para Joel Vasconcelos, diretor-geral da LusoMorango, organização com 42 produtores, a grande maioria no sudoeste alentejano, os produtores querem reerguer-se, mas precisam de condições para que isso aconteça.
"Defendemos que as medidas de apoio têm de ser alargados a todos os territórios que foram efetivamente afetados por esta depressão. Obviamente que uns foram atingidos de uma forma mais dramática que outros, mas todos têm de ser apoiados pelas várias medidas que estão à disposição do governo português", defende.
"Os produtores estão a fazer o levantamento dos prejuízos. Já fizemos um comunicado público dando conta das perdas que, para alguns produtores, chegam aos 70% da sua exploração agrícola", adianta, revelando que 93% do que produzem é destinado à exportação.
Os últimos dados disponíveis indicam que, entre janeiro e novembro de 2025, as exportações de frutas, legumes e flores somam 2,39 mil milhões de euros, o que representa um aumento de 5,3% face ao mesmo período do ano anterior.
Neste campo, Espanha, França, Países Baixos, Alemanha e Reino Unido surgem como os principais destinos das exportações portuguesas, sendo que os pequenos frutos, tomate de indústria e tomate fresco, citrinos e frutos secos são alguns dos produtos em destaque.
A Portugal Fresh, a Associação para Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal, marca presença na Fruit Logistica, que termina hoje, com 24 empresas, associações de produtores e parceiros.
Subida do Mondego deixou Ereira praticamente isolada
Os alunos de várias freguesias de Montemor-o-Velho não foram esta sexta-feira à escola. A subida do nível do rio Mondego deixou a povoação da Ereira praticamente isolada.
Águas do Sado começam a recuar em Alcácer do Sal
Em Alcácer do Sal, na última noite as águas do Sado começaram lentamente a recuar. Esta manhã já era possível circular a pé em zonas que ontem estavam inundadas.
Estádio de Leiria com cobertura totalmente danificada e estrutura em análise
A depressão Kristin danificou totalmente a cobertura do Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, e está em análise eventuais fragilidades provocadas em toda a estrutura, revelou o município.
Segundo o autarca, a maior preocupação de momento com o estádio “é a limpeza de todo o material solto que está na cobertura”.
Em causa estão “placas metálicas de grande dimensão e peso, com um potencial de perigosidade gigantesco para as pessoas”, que estão a ser retiradas por “uma equipa de alpinistas especializada em coberturas”.
Contudo, essa ação está também condicionada a uma situação meteorológica favorável, dada a sensibilidade da operação.
Relativamente à recuperação do estádio, Carlos Palheira ainda não sabe quando o mesmo poderá voltar a receber atividades desportivas.
“Ainda não temos uma previsão. De momento, o estádio está a ser avaliado por peritos de seguros para calcular os prejuízos. Estamos em fase de levantamento exaustivo, para aferir e avaliar todos os prejuízos”.
O Estádio Municipal dr. Magalhães Pessoa é uma das cerca de 500 instalações desportivas de Leiria severamente afetadas pelos efeitos do mau tempo.
O financiamento dos trabalhos de reparação dos danos “terá de ser financiada através dos seguros, sobretudo as municipais, e com o orçamento da Câmara”, mas, acrescentou o vereador, “tem de se contar também com o apoio do Estado neste esforço coletivo”.
O estádio municipal serve habitualmente vários desportos, como futebol, atletismo, ténis de mesa, pentatlo moderno, dança, bilhar, entre outros. Atualmente, em situação de calamidade, está ao serviço da distribuição à população carenciada de bens alimentares não perecíveis, produtos de limpeza e higiene pessoal e têxteis para o lar, que ali chegam na sequência de doações.
No estacionamento estão a ser depositados materiais de construção doados (tijolos, cimento, telhas e painéis de cobertura) para reconstrução de casas e resíduos verdes e florestais derrubados pela tempestade.
Segundo Carlos Palheira, o apuramento dos estragos ainda está a ser feito, mas verifica-se “perda total de algumas instalações”, nomeadamente pavilhões. Há “largas dezenas de milhares de praticantes” afetados.
“O pavilhão dos Parceiros colapsou, o do Telheiro também, o dos Marrazes desapareceu, o dos Barreiros está completamente inoperacional, o da Escola Secundária Afonso Lopes Vieira está com metade da cobertura a descoberto, o da Mata dos Milagres tem duas paredes completamente no chão e outra de lado, o dos Silvas está com grandes danos…”, descreveu o vereador à agência Lusa.
A par disso, “o estádio está como está, a piscina municipal levou um rombo enorme, o Centro Nacional de Lançamento está inundado, pela segunda vez”, devido à depressão Leonardo, e os dois clubes de ténis “sofreram prejuízos enormes”.
Os pavilhões que ficaram operacionais estão a servir de abrigo para pessoas desalojadas ou como base para a distribuição alimentar.
“Acima do desporto terá de estar sempre o bem-estar das populações”, salientou Carlos Palheira, reconhecendo que a atividade desportiva organizada no concelho “está quase toda parada”.
Entre os cerca de 500 equipamentos existentes, “há uma lista interminável de grandes danos, que limitam imenso a atividade”.
Um dos exemplos mais visíveis da destruição é o Pavilhão do Telheiro, a cerca de quatro quilómetros do centro da cidade.
Os fortes ventos do dia 28 de janeiro arrancaram toda a cobertura e derrubaram uma das paredes. A estrutura está condenada.
O pavilhão é propriedade do Centro de Convívio e Recreio do Telheiro (CCRT), que completa 52 anos em 2026. Agora, tenta-se acordar do pesadelo, assume o presidente, Licínio Moreira.
“O pavilhão tem 24 anos e é fruto do trabalho de muitas pessoas, muitas ofertas de materiais e mão de obra. Era um orgulho enorme ter pavilhão próprio. Ver em tão pouco tempo desvanecer-se assim uma obra, é muito doloroso”, contou à agência Lusa.
Dedicado ao futsal e patinagem artística, o CCRT envolve 160 atletas a partir dos 5 anos. Para o futsal, ali se formaram os jogadores Andriy Dzyalo e David Grynchuk, hoje vinculados ao Sporting e internacionais por Portugal. Andriy fez parte da equipa nacional de sub-19 que conquistou o título europeu.
Agora, tudo aquilo é cenário de catástrofe: as paredes que sobram escondem o campo e bancadas a céu aberto, há placas da cobertura derrubadas, entre telhas, pedaços de alvenaria e muito material amarelo de isolamento por todo o lado.
“Ainda sem avaliação de especialistas, a primeira impressão é de perda total da infraestrutura”, lamentou Licínio Moreira.
Uma grua usada para montar eólicas ajudou-os a retirar a cobertura e “chegou a marcar [na balança] quatro toneladas de chapa levantada”, recordou.
O dirigente admitiu que, se os ventos tivessem soprado de outro lado e levado as lâminas contra os prédios à volta, “tudo isto podia ser ainda mais dramático”.
O CCRT procura já alternativas para a prática desportiva. “Não queremos que os miúdos e os adultos fiquem sem atividade”, frisou o presidente.
Essa é a prioridade, mas já se pensa na reconstrução. “Estamos a trabalhar nisso e vamos procurar arranjar um projeto”, mesmo que o financiamento seja uma dor de cabeça: há uma campanha de doação a decorrer, mas “as empresas que habitualmente são financiadoras, também estão com muitas dificuldades”.
E há a frustração com a Federação Portuguesa de Futebol: “Não deixamos de nos sentir um bocado defraudados quando foi anunciado o apoio de 100 mil euros para os concelhos todos em calamidade”, disse.
“Não vamos baixar os braços”, garantiu Licínio Moreira, acrescentando: “temos de lamber as feridas e continuar”.
Esse é espírito que o município de Leiria quer para todo o tecido desportivo.
No futebol, por exemplo, a autarquia vai comparticipar a 100% a aquisição de balizas para substituir as afetadas, o mesmo acontecendo com sistemas de iluminação, “porque os treinos fazem-se de noite e neste momento os dias são mais curtos”, lembrou Carlos Palheira.
“No futebol, queremos que as pessoas regressem à atividade assim que possível, em instalações que possam abrir, mesmo que em serviços mínimos”, seja “sem haver uma rede lateral para proteção da saída de bola”, seja porque “não há balneários - toma-se banho em casa”.
A maior dor de cabeça é que, de momento, em muitas freguesias “ainda não há sequer eletricidade”.
“Não podemos parar”, insistiu o vereador. “Há que seguir em frente, adaptando o número de treinos por semana. Temos muitos problemas e temos de os resolver”, acrescentou.
Ventura contactou Marcelo por mensagem sobre adiamento de eleições
“Ele estava em atividade, como é natural, e apenas pude encontrá-lo muito tarde. Disse-lhe que (…) a mudança da lei não era possível. A Assembleia não está em condições, nesta semana não funcionou em plenário”, contou.
O chefe de Estado lembrou que “mesmo havendo estado de emergência, como aconteceu com a pandemia, entendeu-se que a lei do estado de emergência não dava abertura para o adiamento geral das eleições”.
“Hoje já tentei falar com o outro candidato, o dr. António José Seguro - que já tinha tomado posição sobre isso, mas só para dizer que falava com os dois candidatos e não apenas com aquele que se me tinha dirigido -, mas não foi possível”, disse. “Vou ver se ainda falo com ele hoje”.
Barragem do Roxo no Alentejo atingiu cota máxima e já está a descarregar
A barragem do Roxo, no concelho alentejano de Aljustrel, atingiu a sua cota máxima e já está a descarregar água para uma ribeira que desagua no Rio Sado, confirmou hoje o presidente da associação gestora do empreendimento.
Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação de Beneficiários do Roxo (ABR), António Parreira, indicou que a água está a ser libertada através do descarregador de superfície, instalado cerca da cota 136, uma vez que esta barragem do distrito de Beja "está a 100%" da sua capacidade.
"Está a descarregar pelo descarregador de superfície, situação que estávamos com grande receio, porque já estamos com cheias muito grandes a jusante da barragem", frisou.
Segundo o presidente da ABR, não foram utilizados os descarregadores de fundo da barragem, inaugurada em 1967 e que serve o Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo, por problemas verificados numa válvula de uma das comportas.
"É um problema que temos que resolver quando a água baixar, lá para o final do verão", reconheceu António Parreira.
Questionado pela Lusa sobre os efeitos da forte precipitação registada nas últimas semanas nos campos servidos pelo aproveitamento hidroagrícola, o dirigente assegurou que "todos os terrenos que estão junto à barragem e à ribeira estão alagados".
"E os cereais que estiverem juntos à ribeira já morreram todos", acrescentou.
O presidente da ABR criticou ainda a decisão da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) de realizar descargas na barragem de Alvito, no concelho de Cuba, no mesmo distrito, cuja água acabou por chegar ao Roxo.
"Nessa altura, chamámos a atenção da APA de que o Roxo, mais dia menos dia, ia encher e provocar aqui uma pressão grande na ribeira e nas estradas, que foi o que aconteceu", frisou".
António Parreira aludiu ainda à necessidade de se realizar uma limpeza da ribeira do Roxo, que a ABR solicitou anteriormente à APA.
"Limparam um bocadinho, mas pouco adiantou. E agora a APA diz que quem tem de limpar a ribeira são os agricultores", criticou o presidente da associação, insistindo que "a ribeira tem de ser limpa, porque isto é um perigo para populações".
Quase 900 realojados em vários distritos do país
Quase 900 pessoas tiveram de ser realojadas desde domingo devido ao mau tempo em Portugal continental, anunciou hoje o comandante nacional da Proteção Civil.
"No total e até ao momento, foram deslocadas 884 pessoas, estando todas elas devidamente realojadas", disse Mário Silvestre na conferência de imprensa na sede Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, no distrito de Lisboa.
As evacuações ocorreram em vários distritos, disse o responsável, exemplificando: 37 pessoas foram retiradas de um acampamento em Viana do Castelo, uma idosa em São Martinho do Porto (Leiria), duas em Ferreira do Zêzere (Santarém), oito em Vila Chã de Ourique (Santarém), dez em Reguengo de Valada no Cartaxo (Santarém), 200 em Alcácer do Sal (Setúbal), 18 em Alcobertas (Santarém), nove em Alpiarça (Santarém), 16 em Grândola (Setúbal) e duas em Odemira (Beja).
Mário Silvestre lembrou que há ainda localidades isoladas no Cartaxo, Coimbra e Algarve, onde uma família de Alma Daninha (Vila do Bispo) recebe apoio dos bombeiros.
Em Reguengo de Alviela, no distrito de Santarém, a Proteção Civil está a "equacionar a evacuação" preventiva da população.
Com a precipitação a manter-se, a ANEPC alerta que os efeitos "vão continuar" e sublinha que o comportamento seguro dos cidadãos é crítico nesta fase.
Marcelo satisfeito com intervenção do Governo e espera que se aprenda a lição para o futuro
“O plano é um papel, o plano é um documento. E uma coisa é um documento e outra coisa é as pessoas sentirem no seu bolso, sentirem nas suas casas, sentirem na sua vida”, defendeu.
O chefe de Estado lembrou ainda que “a recuperação é sempre muito mais longa do que as medidas de curto prazo”.
Na visão do presidente, é necessário aprender “para o futuro” que “as situações de risco estão cada vez mais difíceis, mais complicadas, mais exigentes e, portanto, a prevenção e a resposta têm de ser mais exigentes, mais completas, preparadas com mais tempo”.
“Isso é uma lição que todos estamos a aprender todos os dias e que significa que, de cada vez que intervém a Proteção Civil, é melhor do que da última vez”, afirmou aos jornalistas.
Douro saltou as margens e obrigou a evacuar habitações
O Douro também saltou as margens no Porto e em Gaia e Miragaia a água subiu quase um metro mas, para já, sem causar grandes prejuízos. A Capitania do Douro subiu o nível de alerta de iminência de cheias de laranja para vermelho. Na Régua, pode ser mesmo necessário evacuar habitações da zona próxima ao rio Douro.
E as próximas horas não devem trazer alívio já que as barragens continuam a ter que fazer descargas.
Várias localidades isoladas em Santarém
No Vale do Tejo, na zona de Santarém, a noite foi de aflição. Várias localidades ficaram isoladas e 250 pessoas foram deslocadas. Cinquenta dormiram no pavilhão municipal.
Subida do caudal dos rios Douro e Arda motiva fecho de acessos em Castelo de Paiva
A proteção Civil de Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro, fechou os acessos às zonas ribeirinhas devido à subida dos caudais dos rios Douro e Arda, onde a água se aproximou de algumas concessões, disse hoje o presidente.
"Toda a margem ribeirinha do Douro está cortada. Os rios já galgaram as margens ribeirinhas. Neste momento ainda não temos nenhuma habitação própria em risco, temos sim algumas infraestruturas municipais, algumas concessões junto à margem ribeirinha com água próxima", disse Ricardo Cardoso, num ponto de situação à agência Lusa, cerca das 12:00.
O autarca, que disse estar a acompanhar a situação em Pedorido, freguesia situada na margem esquerda do rio Douro, acrescentou que a Proteção Civil "está no terreno a monitorizar margens e os leitos para salvaguardar as pessoas".
Além dos acessos, foram fechadas as concessões e feitos alertas à população.
"No que diz respeito a pessoas, está tudo a correr bem, não existe nenhuma pessoa em risco, nem nenhuma habitação particular", reforçou o autarca, aproveitando para fazer um apelo para que a população adote comportamentos cautelosos.
Ricardo Cardoso fez, ainda, um alerta para o perigo de aluimentos e derrocadas, apontando que estão já registadas "dezena de ocorrências desde vias públicas, vias particulares, acessos particulares, algumas infraestruturas particulares, e anexos em risco de ruir".
A Capitania do Douro alterou o alerta de iminência de cheias de laranja para vermelho, estando já interditada a navegação no rio Douro e ativadas medidas restritivas específicas dos planos municipais de intervenção, disse hoje o comandante adjunto, Pedro Cervaens, num ponto de situação cerca das 07:30.
"Alterámos o laranja para vermelho, o que significa que passámos para a probabilidade de estarmos na iminência da ocorrência de cheias. Significa que algumas zonas que ainda não tinham sido atingidas pela água começaram a ser atingidas com outro significado, e também permite a outros agentes tomarem determinadas medidas", explicou Pedro Cervaens.
Entre as medidas possíveis podem ser implementados "condicionamentos mais restritos" no municípios onde o rio Douro e rios afluentes possam causar danos.
O rio Douro transbordou hoje de madrugada para as margens do Porto e de Vila Nova de Gaia, com a água a entrar na zona das esplanadas.
Também no Peso da Régua, distrito de Vila Real, O presidente da Câmara admitiu a possibilidade de ser acionado um plano para evacuação das habitações da zona próxima ao rio Douro que "entrou em fase de saturação", disse à Lusa José Manuel Gonçalves, cerca das 09:30.
Proteção Civil. Mais de sete mil ocorrências desde domingo
Grande parte das ocorrências são de queda de árvores, deslocamento de terras ou ravinamentos, inundações e quedas de estruturas.
Pedidos de ajuda na sequência das intempéries envolvem já 350 a 400 milhões de euros, revela Montenegro
De visita a Santarém, o primeiro ministro avançou números provisórios no que toca aos pedidos de apoio do Estado, Há já 450 pessoas que pediram apoio online para as suas residências. Na agricultura há cerca de 1200 pedidos e também 1200 solicitações de empresas. O valor de disponibilidade financeira ultrapassa já os 350 a 400 milhões de euros, afirma Luís Montenegro.
Depressão Marta. Rajadas podem chegar aos 100km/hora
Prioridade em Ourém é restabelecimento de energia elétrica e apoio a desalojados e deslocados
A prioridade para o presidente da Câmara de Ourém é o total restabelecimento de energia elétrica no concelho e o apoio aos 40 desalojados e aos vários deslocados que continuam sem condições de segurança para regressar a casa.
Luís Albuquerque afirmou à agência Lusa que 23% da população ainda não tem eletricidade, sendo que o abastecimento de água está praticamente restabelecido, "com 99,5% do concelho coberto".
"Onde não há são as pessoas que não têm rede pública, ou têm furos, não há eletricidade nesses locais, ou algumas casas podem ainda ter alguns problemas, o que está a afetar o reabastecimento", explicou o presidente da Câmara de Ourém, no distrito de Santarém.
Para o autarca, a principal prioridade é "retomar a eletricidade nestes 23%".
"A segunda prioridade é o restabelecimento das cerca de 10 mil casas que estão destelhadas. Aí é preciso mão de obra, materiais e disponibilização de equipamentos, nomeadamente de elevação, para que as pessoas possam ir acima dos telhados", observou.
Em Ourém existem, neste momento, 40 desalojados, revelou o presidente, ao referir que estão a ser acompanhadas em instalações, onde lhes é também fornecida alimentação.
"Depois há muitos deslocados que ficaram sem casa, mas que conseguiram encontrar abrigo em casa de familiares. São muitos, portanto. As nossas prioridades também passam por fazer regressar essas pessoas às suas casas que ficaram sem condições de habitabilidade o mais rápido possível".
Luís Albuquerque assegurou ainda que estão no terreno várias equipas de ação social, divididas por setores ao longo do concelho, para identificar as situações mais complicadas.
Segundo o autarca, a Be Water, empresa responsável pelo abastecimento de água em Ourém, irá "isentar a taxa da tarifa fixa das pessoas que estiveram alguns dias sem água", permitir pagamento a prestações e o adiamento de faturas nestes meses, "e a cobrança ser feita de acordo com o primeiro escalão, porque está a haver muitas roturas".
Para Luís Albuquerque, o "pior ainda está para vir", que é "reconstruir tudo".
"Isto foi uma tragédia sem precedentes e de dimensão inimaginável, só quem anda no terreno é que percebe a dimensão. Foi terrível. Mas agora temos o trabalho pela frente de reerguer e de reconstruir e é isso que estamos a trabalhar para que rapidamente todos em conjunto o possamos fazer", disse.
Ordem dos psícólogos mobilizou equipas para apoio em quatro municípios
A Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) ativou, na quinta-feira, a Bolsa de Intervenção em Crise e Catástrofe para reforçar o apoio psicológico às populações afetadas pela tempestade em Pombal, Batalha, Alcácer e Grândola, anunciou hoje a bastonária da Ordem.
Sofia Ramalho disse à agência Lusa que a ativação da bolsa foi solicitada pelo Centro de Apoio de Intervenção Psicológica em Crise (CAPIC) do INEM, em articulação com o Ministério da Saúde, e por autarquias articuladas com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANECP).
"Estamos a falar, neste momento, de quatro concelhos, Pombal, Batalha, Alcácer e Grândola, que nos pediram ajuda", precisou.
A bastonária sublinhou que as equipas que estão no terreno já incluem psicólogos que estão a trabalhar diretamente com as autarquias na resposta de emergência junto da população, mas já não são suficientes face às necessidades.
Nesse contexto, e também a pedido da ministra da Saúde, foi acionada a Bolsa de Intervenção em Crise e Catástrofe da OPP, constituída por cerca de 2.500 psicólogos que foram treinados especificamente para a intervenção em crise e catástrofe pela Ordem.
As equipas que a OPP colocou no terreno estão organizadas e respondem a uma cadeia de comandos, nomeadamente ao Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e à ANECP.
Segundo Sofia Ramalho, as equipas vão complementar e reforçar as necessidades no terreno, sendo constituídas por cinco psicólogos, um dos quais responsável pela coordenação local com as entidades no terreno.
"Neste momento, temos prontas cerca de 10 equipas de intervenção e à medida que for sendo necessário este reforço em outras localidades, enviamos para lá os psicólogos que estão treinados para intervir em situação de crise, de emergência, e para prestar primeiros socorros psicológicos" junto da população.
Estas equipas avaliam no terreno as necessidades de intervenção psicológica de emergência e fazem pontos de situação diários com as autoridades.
A OPP criou também uma `task force` que está a coordenar a organização interna para providenciar "a ida em segurança destas equipas", disse Sofia Ramalho.
A bastonária explicou que as pessoas têm diferentes formas de reagir à situação de crise e catástrofe, mas estão "num estado de ansiedade grande porque se avizinha uma piora da situação, pelo menos até ao final do dia de amanhã [sábado].
"As pessoas também reagem por antecipação. Isto cria situações, muitas vezes, de `stress` mais agudo, que necessita de uma intervenção imediata", salientou.
Alertou também para a especial vulnerabilidade de idosos, pessoas com deficiência e utentes de instituições de solidariedade social.
As crianças constituem também um grupo particularmente vulnerável, tal como adultos que, apesar de participarem ativamente na resposta à situação, concentrados em garantir a segurança, a sobrevivência e a recuperação dos seus bens, revelam maior dificuldade em responder de forma racional a esta "situação de enorme adversidade", disse Sofia Ramalho.
Habitantes de Reguendo do Alviela retirados pelos bombeiros
De acordo com a agência Lusa, são cerca de trinta pessoas que se mantiveram nos pisos superiores das habitações cada vez mais submersas pela subida das águas do Rio Alviela que desagua no Tejo.
As duas equipas da Proteção Civil e os Bombeiros de Pernes montaram uma base de socorro junto à zona alagada a cerca de dois quilómetros das casas atingidas pelas cheias.
As pessoas que vão ser retiradas de Reguendo do Alviela vão depois ser conduzidas ou a casas de familiares ou, em caso de necessidade, ao centro de acolhimento instalado no Centro Desportivo de Santarém.
Montenegro visita Santarém. "Quis vir sem aviso prévio para saber no terreno como esta operação está a decorrer"
O primeiro-ministro visitou o pavilhão municipal onde está a ser dado apoio às populações. "Quis vir sem aviso prévio para saber no terreno como esta operação está a decorrer e ter garantias de que nós não deixamos mesmo de tomar as medidas para salvaguardar a vida das pessoas", disse.