A manifestação serve de protesto contra o aumento do custo de vida e por melhores dos salários e pensões. O desfile em Lisboa da Praça do Príncipe Real até ao Cais do Sodré.

A marcha acontece num momento de crise política após a demissão do primeiro-ministro, António Costa, e da convocação de eleições antecipadas para 10 de março pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, possibilitando a aprovação este mês do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).