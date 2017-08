Chamas chegam ao perímetro urbano da vila de Mação

Há três semanas o concelho foi um dos mais fustigados pelos incêndios, que deixaram um grande rasto de destruição.



As chamas destruíram uma vasta área de pinhal e de eucalipto.



O incêndio dirige-se para o concelho vizinho do Sardoal, com uma grande frente ativa.



No Sardoal já foram evacuadas quatro aldeias para proteger a população.



"Pessoas muito idosas e pessoas com mobilidade reduzida foram a prioridade", afirmou Miguel Borges, presidente da Câmara do Sardoal.