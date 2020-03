Chaminés da Central Termoelétrica de Setúbal vão cair em segundos

Esteve a produzir eletricidade entre 1978 e 2013. As duas chaminés de 200 metros de altura são peças emblemáticas da paisagem de toda esta zona. São visíveis na peninsula de Tróia, a partir do Parque Natural da Arrábida e até do castelo de Palmela.



No sábado, o derrube das chaminés vai levar poucos segundos. Vão ser utilizados de 150 a 200 quilos de explosivos por chaminé, em 400 furos realizados na sua base.



O presidente da EDP Produção explica à Antena 1 como vai acontecer a operação, que vai ter fortes medidas de segurança. Rui Teixeira assegura que a empresa pretende que este espaço possa vir a ser utilizado em projetos ligados à transição energética. E que poderá ser um Parque solar.