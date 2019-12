Chefes de Estado estiveram na recordação de José Hermano Saraiva

Um mágico do verbo. É desta forma que o Presidente da República descreve José Hermano Saraiva. No ano em que se comemoram 100 anos do nascimento do historiador e comunicador, falecido em 2012, a Fundação Calouste Gulbenkian organizou uma cerimónia de homenagem em que estiveram Marcelo Rebelo de Sousa e Cavaco Silva.