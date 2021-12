Chegada de 2022. As restrições em vigor para a passagem de ano

As medidas em causa estiveram já em vigor nos dias 24 e 25 de dezembro. A repetição ficou selada no início da semana em reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

Portugal Continental está em situação de calamidade desde 1 de dezembro.

Para além das medidas definidas para o período de Natal e Ano Novo, vigoram desde 25 de dezembro outras restrições no continente inicialmente previstas somente para a primeira semana de janeiro:A lotação de espaços comerciais está limitada a uma pessoa por cada cinco metros quadrados.

Variante Ómicron



Este reforço das restrições visa responder ao agravamento do quadro pandémico do país, devido à variante Ómicron do SARS-CoV-2, já dominante em Portugal.Para os próximos dias o Governo volta a colocar a ênfase nas recomendações já avançadas no Natal, nomeadamente

Nas regiões autónomas

O arquipélago dos Açores encontra-se desde a passada quarta-feira em situação de contingência:- PCR realizado nas 72 horas anteriores ou antigénio nas 48 horas anteriores -, independentemente da vacinação.A presença de público está limitada até três quartos da lotação do espaço onde as iniciativas se realizam e estão proibidos festejos e ajuntamentos na via pública., como a obrigatoriedade de apresentar teste antigénio negativo, com validade de uma semana, e certificado de vacinação para entrar na maior parte dos recintos públicos e privados.

