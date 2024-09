Chuva após incêndios pode não ser uma boa notícia

Pedro Sarmento Costa - Lusa

O antigo presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), Jorge Miranda, diz que a chegada da chuva pode não ser uma boa notícia. Em conversa com a Antena 1, Jorge Miranda explica que os picos de precipitação previstos para os próximos dias vão agravar o estado dos solos que estão instáveis depois das chamas.