Chuva e granizo caíram sobretudo no Norte e Centro do país

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera mantém sete distritos sob aviso amarelo, pelo menos até às nove da noite. Para este sábado, o IPMA tem todos os 18 distritos do Continente sob aviso amarelo, com previsão de chuva e trovoada, sobretudo entre o meio-dia e as nove da noite.