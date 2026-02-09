Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

Chuva persistente nos próximos dias sobretudo no Norte e Centro

Chuva persistente nos próximos dias sobretudo no Norte e Centro

A depressão Marta já deixou o território português, mas chuva persistente vai continuar a atingir, nos próximos dias, o continente, sobretudo no Norte e Centro, zonas onde já se verifica um excesso de acumulação de água devido ao mau tempo. Acompanhamos aqui, ao minuto, o evoluir da situação climatérica em Portugal.

Joana Raposo Santos, Mariana Ribeiro Soares, Inês Moreira Santos, Ana Sofia Rodrigues - RTP

António Pedro Santos - Lusa

Lusa

Montemor-o-Velho cancelou Festival do Arroz e da Lampreia

O Festival do Arroz e da Lampreia de Montemor-o-Velho, que se deveria realizar em março, foi hoje cancelado por decisão municipal devido às cheias que afetam aquele concelho do Baixo Mondego, informou a autarquia.

Em nota enviada à agência Lusa, o município explicou que a decisão foi tomada na reunião do executivo "e surge num contexto excecional, marcado pelo impacto das cheias no Vale do Mondego".

A situação de cheias em Montemor-o-Velho afeta o quotidiano do concelho e da região do Baixo Mondego, "obrigando a recentrar as atenções no essencial: a proteção da população".

O certame, cujo nome oficial é "Festival do Arroz e da Lampreia -- Sabores do Campo e do Rio", estava agendado para decorrer nas tasquinhas instaladas numa tenda no largo de Feira de dias 06 a 08 e de 13 a 15 de março e nos restaurantes aderentes ao longo de todo aquele mês.

"Num momento em que o rio transborda e invade os campos e a vida das pessoas, a prioridade do Município é clara: prevenir riscos, proteger a população e concentrar recursos na resposta e recuperação do território", reforçou a Câmara Municipal.

Indicou ainda que o cancelamento da edição agendada para este ano "vai permitir redirecionar esforços, meios e investimento para o acompanhamento permanente da situação, o apoio às populações afetadas e a salvaguarda da segurança de pessoas e bens, com compromisso, resiliência e proximidade".

"O Festival do Arroz e da Lampreia regressará em 2027, com a força da sua identidade, o orgulho do território e a celebração dos sabores que fazem de Montemor-o-Velho uma referência".

Lusa

Associação de exibidoras de cinema pondera medidas de apoio do Governo

A Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas (APEC) está a estudar as medidas de apoio do Governo aos exibidores afetados pelo mau tempo e pondera um pedido adicional ao Ministério da Cultura, disse à Lusa fonte da entidade.

De acordo com o diretor-geral da APEC, Fernando Ventura, que representa as principais exibidoras de cinema no país, o mau tempo teve impacto sobretudo na região de Leiria, com o montante de prejuízo nas salas de cinema ainda a ser apurado.

"A APEC, em conjunto com os exibidores afetados, está a estudar as medidas de apoio já disponibilizadas pelo Governo, não excluindo um pedido adicional de apoio ao Ministério da Cultura", afirmou o diretor-geral.

Por causa da intempérie provocada pelas depressões Kristin e Leonardo, o complexo Cinema City de Leiria, da exibidora LNC-Cinema City, sofreu inundações e teve de ser encerrado.

Na semana passada, a exibidora revelou que todo o centro comercial NorteSul, onde funciona o CinemaCity Leiria, está encerrado desde o dia 28 de janeiro, mas só uma semana depois é que os cinemas sofreram estragos com uma inundação pelas chuvas intensas.

Fonte da APEC disse à Lusa que esta é a situação mais grave entre os seus associados e que a hipótese de fazer um pedido adicional à tutela da Cultura insere-se também "num trabalho abrangente tendo em vista o crescimento do setor, da adesão do público e a valorização do cinema em geral e do cinema nacional, em particular".

A NLC - Cinema City não tem ainda uma previsão para a reabertura do complexo de cinemas em Leiria, que funciona na cidade desde 2007, com sete salas com capacidade para 1.475 lugares.

Este é o único complexo exclusivamente dedicado ao circuito comercial no distrito de Leiria, depois do encerramento das salas da exibidora Cineplace em Leiria e nas Caldas da Rainha.

Na cidade de Leiria, no Teatro José Lúcio da Silva e no Teatro Miguel Franco -- que têm alguma programação de cinema -- também foram identificadas infiltrações e danos estruturais em vidros, ar condicionado, segundo um balanço da Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, afetando a programação definida.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados. As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o encerramento de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

O Governo prolongou a situação de calamidade até ao dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Lusa

Cerca de 14% da população de Ourém sem energia elétrica

Cerca de 14% da população do concelho de Ourém, no distrito de Santarém, mantém-se sem energia elétrica quase 15 dias após a passagem da depressão Kristin, lamentou hoje o presidente da autarquia, Luís Albuquerque.

Em declarações à agência Lusa, Luís Albuquerque referiu que, de acordo com os últimos dados da E-Redes, "a percentagem de pessoas sem eletricidade é ainda de 14%, cerca de 4.500 pessoas", um pouco por todo o concelho.

"Há diversos locais onde ainda não foi possível restabelecer a ligação, especialmente mais no norte do concelho, o que não deixa de ser preocupante tendo em conta que já estamos quase há 15 dias desde a depressão. As pessoas estão a ficar desesperadas", contou.

Na opinião de Luís Albuquerque, "deviam ser reforçados os meios tanto na média tensão como na baixa tensão".

"Há zonas já com média tensão onde umas pessoas têm luz e outras não têm, porque a baixa tensão também está deteriorada e não tem havido capacidade de resposta", contou.

No que respeita ao abastecimento de água, o autarca disse ter indicação de que estará normalizado em praticamente todo o concelho.

A prioridade da autarquia tem sido apoiar as pessoas que estão desalojadas ou deslocadas devido ao mau tempo.

"Temos materiais, fruto da solidariedade de muitas empresas e de muitas pessoas. Temos telhas e lonas que as pessoas vêm buscar para tentar minimizar os estragos. Mas outra coisa é depois a reconstrução", frisou.

No final da semana passada, a autarquia contabilizou cerca de 40 desalojados, um número que se mantém: "Entretanto mais alguns foram identificados pelos nossos serviços sociais, mas houve outros que já puderam regressar às suas casas depois das intervenções feitas".

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Lusa

E-Redes garante estar a fazer tudo para repor eletricidade nas zonas afetadas

O presidente do conselho de administração da E-Redes afirmou hoje que a empresa está a fazer tudo para a reposição rápida da energia nas zonas afetadas pelo mau tempo, mas avisou que não abdica da segurança.

"Estamos a fazer tudo, temos uma equipa vasta mobilizada para recuperar a zona de impacto da [depressão] Kristin e depois da Marta que se lhe seguiu", declarou à agência Lusa José Ferrari Careto, em Leiria.

Destacando que se trata de uma "devastação física", com "infraestrutura elétrica que foi fisicamente afetada", José Ferrari Careto reiterou que está "a fazer tudo para fazer uma recuperação rápida".

"Essa recuperação é feita com pessoas e as pessoas têm de trabalhar dentro de limites de segurança. E nós não vamos prescindir de assegurar que as nossas pessoas trabalham dentro desses limites e vamos ter de encontrar soluções para que consigamos resolver esse problema, mas nunca abdicando das medidas de segurança que as pessoas nos merecem", salientou.

Este responsável pela principal operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental das redes de alta, média e baixa tensão lamentou ainda a vítima mortal e o ferido resultantes do acidente de trabalho, hoje em Leiria, quando reparavam estruturas elétricas para a E-Redes, afetadas na sequência da depressão Kristin.

Os trabalhadores, da empresa Canas, estavam ao serviço da E-Redes.

José Ferrari Careto garantiu que a empresa "tem tido uma preocupação muito grande com a segurança das pessoas envolvidas" e tem "reforçado muito as condições de segurança", especificando que se trata de recuperações da rede que envolvem trabalho em altura e riscos elétricos.

"Não obstante, tivemos esta fatalidade", declarou, expressando as "condolências à família, aos colegas das pessoas envolvidas no acidente" e "a máxima solidariedade para com todos os envolvidos" no acidente.

Por outro lado, lembrou que se está "numa situação de calamidade" e "numa zona que envolve uma forte destruição de infraestrutura"".

"[Quero] fazer um apelo a todos, para que tenhamos consciência de que há riscos nos sítios por onde nos movimentamos, nomeadamente no que diz respeito a infraestrutura elétrica que possa ainda não estar reparada", destacou, pedindo que, em caso de alguma ocorrência ou dúvida, para não se "mexer em nenhum equipamento" e contactarem a empresa para esclarecer.

Sobre as causas do acidente de trabalho mortal, José Ferrari Careto disse não haver ainda nenhuma conclusão preliminar, decorrendo as averiguações.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

RTP

Metro de Lisboa reabre acessos de seis estações que estavam encerradas

Os acessos nas seis estações do Metro de Lisboa que tinham sido temporariamente encerrados na sexta-feira como medida preventiva para minimizar a entrada de águas fluviais foram hoje reabertos, divulgou a empresa.

Assim, de acordo com uma nota do Metropolitano de Lisboa, na Linha Amarela - na estação de Odivelas, o acesso para a Rua Dr. Egas Moniz; Linha Azul - estação São Sebastião --- acesso para a Av. Ressano Garcia e acesso para a Av. Marquês de Fronteira e estação Terreiro do Paço --- acesso ao Cais das Colunas; Linha Verde - estação Rossio --- dois acessos para a Praça D. Pedro IV, estação Alvalade --- dois acessos para a Av. da Igreja e estação Roma --- dois acessos para a Av. dos Estados Unidos da América, foram reabertos.

Na sexta-feira, o Metro de Lisboa divulgou ter tomou medidas preventivas devido à previsão de agravamento das condições meteorológicas, com "especial incidência na frente ribeirinha de Lisboa".

Como medida preventiva para minimizar a entrada de águas pluviais e/ou fluviais, foram instaladas barreiras de proteção em determinados acessos das estações consideradas mais críticas, mantendo-se operacionais os restantes acessos das mesmas estações, informou a empresa em comunicado.

Outras medidas adotadas incidiram sobre alterações aos locais habituais de parqueamento dos comboios, ao reforço da disponibilidade de meios de bombagem e a monitorização permanente do sistema de bombagem instalado no troço Jardim Zoológico/Praça de Espanha, o qual foi reforçado com a instalação de uma bomba adicional de elevado débito, detalhou.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 06:30 e as 01:00.
Lusa

Seguro manifestou solidariedade a autarcas de Montemor-o-Velho e Ereira

O presidente da República eleito António José Seguro manifestou-se hoje solidário para com os presidentes das autarquias de Montemor-o-Velho e Ereira, assoladas pela subida das águas do Mondego, em telefonemas onde também lhes agradeceu o esforço eleitoral.

VER MAIS

Ouvido pela Lusa, o presidente da Junta de Freguesia da Ereira, Nelson Carvalho, contou que António José Seguro agradeceu "todo o esforço" que a autarquia local tem feito na gestão da crise "e a boa coordenação" entre todas as entidades.

"E agradeceu muito o exemplo do ato eleitoral de domingo, ficou muito sensibilizado e emocionado com a resposta que a população da Ereira deu nas eleições", vincou o autarca.

"Está solidário connosco. Está connosco nas preocupações e na angústia e deixou um forte abraço de conforto para todos e disponível para o que precisarmos", acrescentou Nelson Carvalho.

O presidente da freguesia que está isolada há seis dias, devido à subida de águas do Mondego nos campos agrícolas em redor da aldeia, garantiu ainda nada ter pedido, no telefonema desta manhã, ao Presidente da República eleito.

"Não lhe pedi nada, para já, neste momento, é um cidadão como eu. Mas gostei muito do gesto e da disponibilidade futura em ajudar", declarou Nelson Carvalho.

Já o presidente do município de Montemor-o-Velho (distrito de Coimbra), José Veríssimo, classificou o telefonema recebido de António José Seguro como "uma conversa simbólica, mas muito importante".

"Agradeceu a forma como estamos a gerir esta situação [das cheias] e como proporcionámos que as eleições fossem feitas", revelou o autarca.

Manifestando-se "muito sensibilizado" com o gesto do futuro chefe de Estado, que toma posse daqui por um mês, a 09 de março, José Veríssimo disse não ter pedido "rigorosamente nada" a António José Seguro, apenas explicando a situação atual no concelho do Baixo Mondego.

Em informação enviada hoje à comunicação social, fonte oficial da candidatura de António José Seguro afirmou que o Presidente eleito "passou a manhã ao telefone com autarcas para saber da situação" relativa ao mau tempo, "nomeadamente com os presidentes da Câmara de Alcácer do Sal, Montemor-o-Velho, Pombal, Golegã, Leiria e Arruda dos Vinhos e o Presidente da junta de freguesia da Ereira (Montemor-o-Velho), que permanece sem acessos terrestres".

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

RTP

IPMA eleva para laranja aviso de agitação marítima no grupo Ocidental dos Açores

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou o aviso nas ilhas do grupo Ocidental dos Açores, para laranja, devido às previsões de agitação marítima.

O IPMA já tinha emitido aviso amarelo para as ilhas das Flores e Corvo, que compõem o grupo Ocidental dos Açores, devido à agitação marítima (ondas de oeste, passando a sudoeste), durante o dia e noite de hoje.

Em nova comunicação, o IPMA eleva para laranja, o segundo mais grave, o aviso emitido para aquelas duas ilhas.

Assim, as ilhas das Flores e Corvo vão estar sob aviso para laranja, por casa da agitação marítima (ondas de sudoeste) entre as 00:00 e as 12:00 de terça-feira, passando a amarelo até às 09:00 de quarta-feira.

Está também em vigor, até às 18:00 de hoje, um aviso amarelo, devido às previsões de precipitação, por vezes forte, para o grupo Central (Terceira, Graciosa, Faial, São Jorge e Pico).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.
Lusa

UE analisa pedido de Lisboa para mobilização de reserva agrícola

A Comissão Europeia já recebeu hoje o pedido de Lisboa para a ativação urgente do fundo da reserva agrícola e está analisar a solicitação e a situação no terreno, devido ao mau tempo e as suas consequências.

VER MAIS

"Podemos confirmar a receção de uma carta de Portugal solicitando a ativação urgente da reserva agrícola", adiantou à Lusa um porta-voz do executivo comunitário, acrescentando que Bruxelas "está a analisar o pedido português e a acompanhar de perto a situação".

O Regulamento relativo à organização comum dos mercados prevê medidas excecionais, como a ativação da reserva, que podem ser tomadas para prevenir perturbações do mercado e a acontecimentos excecionais que afetem a produção ou a distribuição e a mitigar as suas consequências.

O ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, enviou na quinta-feira uma carta ao comissário europeu da Agricultura e Alimentação a pedir a ativação da reserva de crise para a agricultura.

O pedido a Christophe Hansen surgiu perante as estimativas preliminares que apontam para prejuízos de cerca de 500 milhões de euros no setor agrícola, provocados pelo mau tempo.

A reserva agrícola da UE permite uma resposta rápida a crises que afetem a produção ou a distribuição agrícola e dispõe de uma dotação anual de 450 milhões de euros.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

RTP

Câmara de Lamego ativa Plano Municipal de Emergência

A Câmara de Lamego, no distrito de Viseu, decidiu hoje ativar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil, atendendo ao "agravamento severo das condições meteorológicas" que afetam o concelho.

"A saturação extrema dos solos, provocada pela precipitação persistente, tem gerado instabilidade geológica em todo o território", justificou a autarquia, em comunicado.

O último balanço do Serviço Municipal de Proteção Civil de Lamego apontou para "258 ocorrências desde o início da intempérie, sendo a maioria (168) relativas a movimentos de massa (deslizamentos de terras e quedas de muros) e inundações".

"Com a ativação deste plano, o Centro de Coordenação Operacional Municipal entrou em funcionamento permanente", explicou a autarquia, acrescentando que fica assim garantida a articulação direta entre autarquia, bombeiros, GNR, PSP e outras entidades de apoio.

Segundo a Câmara de Lamego, "todos os agentes de proteção civil do concelho encontram-se em estado de prontidão máxima" e foram preposicionados "meios mecânicos de desobstrução em pontos estratégicos para garantir uma resposta célere a eventuais cortes de via".

A Câmara reforçou o pedido à população para que evite a circulação e a permanência junto a zonas ribeirinhas, nomeadamente os rios Douro, Varosa e Balsemão, e a áreas arborizadas.

Quinze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.
RTP

SMAS de Leiria registaram 141 roturas na rede, cinco por resolver

VER MAIS
Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Leiria registaram, desde o dia 28 de janeiro, quando a depressão Kristin atingiu o concelho, 141 roturas na rede, encontrando-se cinco por resolver.
RTP

IPMA alerta para chuva persistente nos próximos dias sobretudo no Norte e Centro

A chuva persistente vai continuar a atingir, nos próximos dias, o continente, sobretudo no Norte e Centro, zonas onde já se verifica um excesso de acumulação de água devido ao mau tempo, a meteorologista Alexandra Fonseca à Lusa.

A depressão Marta já deixou o território português e deslocou-se para Leste, mas o território do continente continua a ser influenciado por outras depressões que se estão a formar mais a Norte no Atlântico e será ainda atravessado por ondulações frontais que estão associadas a essas depressões, explicou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Não é uma situação extrema. O que identifica mais esta situação desta semana é a persistência da precipitação. Todos os dias vai chover e vai haver aqui períodos em que a chuva não para. Não é que seja forte sempre, mas não vai parar. Isto também, para a situação em que nos encontramos, [com excesso de acumulação de água] não vai facilitar”, disse.

C/Lusa
RTP

Inundações e desmoronamentos condicionam 11 vias no distrito do Porto

De acordo com a GNR, estavam 11 vias condicionadas esta manhã, mais duas do que no domingo, no distrito do Porto, sobretudo devido a desmoronamentos e inundações, designadamente em Gondomar, Baião, Gaia, Amarante, Marco de Canaveses e Felgueira.
RTP

Registadas no Algarve 31 ocorrências em 24 horas sem danos pessoais

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou, em 24 horas, 31 ocorrências relacionadas com o mau tempo no Algarve - a maioria deslizamentos, derrocadas e quedas de estruturas. Segundo um comunicado do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil (CREPC) do Algarve, as ocorrências foram registadas entre as 12h00 de domingo e as 12h00 de hoje, em vários dos 16 concelhos do distrito de Faro, “sem registo de vítimas”.
RTP

Porto com Plano de Emergência de Proteção Civil ativo até domingo

O município do Porto terá ativo até às 23h59 de domingo o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil (PMEPC), após o Governo ter colocado 48 concelhos em situação de contingência devido à ocorrência ou risco elevado de cheias e inundações.
RTP

Ferreira do Zêzere pede ajuda urgente a empresas da construção civil

“Sem equipas técnicas especializadas e reforço operacional imediato, muitas famílias continuarão expostas e a recuperação será demasiado lenta”, afirmou hoje o presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere, em comunicado.
RTP

Forças Armadas mantêm apoio às populações com 2.500 militares no terreno

Cerca de 2.500 militares estão atualmente no terreno a apoiar as populações afetadas pelas tempestades que assolaram Portugal continental nas últimas semanas, tendo resgatado 252 pessoas desde 28 de janeiro.
RTP

Armazém solidário para doações de materiais de construção em Leiria

Abriu no Mercado do Falcão, em Leiria, junto ao aeródromo, um armazém solidário para entrega e recolha de materiais de construção. Segundo uma nota publicada na página da autarquia, funciona entre as 09h00 e as 17h00 para apoiar quem mais precisa. As maiores necessidades neste momento, são telhasol 10, telhasol 12, telhões para telhasol, telha Marselha antiga, telha Margon Juncal (esquerda e direita), telha Umbelino Monteiro, telha CS modelo F2 e telhões para telha CS.
RTP

Figueira da Foz promove reuniões pelas freguesias para divulgar medidas de apoio

A Câmara da Figueira da Foz começou a fazer sessões informativas junto da população do concelho para dar a conhecer as medidas de apoio em vigor para acudir aos prejuízos causados pela depressão Kristin. As reuniões vão prolongar-se até quarta-feira, abrangendo todas as freguesias deste concelho do litoral do distrito de Coimbra, que sofreu muitos estragos provocados pela passagem daquela tempestade na madrugada de 28 de janeiro.
RTP

Prejuízos na agricultura. Ministro garante apoios em duas semanas

O ministro da Agricultura diz que há mais de 1500 pedidos de apoio até dez mil euros, que devem ser pagos em duas semanas.

RTP

Nova depressão traz chuva forte para zona do Minho e do Porto

A chuva já regressou, mas na terça-feira vai ser forte e intensa. Terça e quarta-feira são dias críticos com risco de inundações.

Arlinda Brandão - Antena 1

Apelo para a reconstrução do Cais Palafítico da Carrasqueira após tempestades

Para salvar este Cais Palafítico a Associação da Comunidade Piscatória da Carrasqueira e a Junta de Freguesia da Comporta lançam um pedido de ajuda para mobilizar a comunidade, autoridades e parceiros para restaurar um ícone do património e turismo português e para que cerca de meia centena de pescadores possa sustentar as suas familias.

O Cais Palafítico da Carrasqueira, na freguesia da Comporta, concelho de Alcácer do Sal, está parcialmente destruído, devido às sucessivas tempestades que têm atingido o país.
Existem danos em acessos e redes de pesca que atingem cerca de meis centena de pescadores.
Por outro lado, teme-se o impacto no turismo sendo que o emblemático Cais Palafítico da Carrasqueira, é um testemunho da tradição piscatória portuguesa e um dos pontos turísticos mais visitados do concelho de Alcácer do Sal.

Estão a ser mobilizados recursos e parceiros para a reconstrução com apoio de materiais e saber-fazer técnico especializado. Para tal, há um apelo dirigido às empresas com experiência no setor da madeira para contribuir, através da doação de materiais (madeira serrada, vigas, tábuas, ferragens, etc.), para a reconstrução do cais.

O emblemático Cais Palafítico da Carrasqueira, um testemunho singular da tradição piscatória portuguesa e um dos pontos turísticos mais visitados do concelho de Alcácer do Sal, sofreu danos significativos devido às recentes condições meteorológicas adversas. Ventos fortes e marés intensas provocaram a destruição parcial das estruturas em madeira que sustentam esta infraestrutura histórica, colocando em risco a atividade económica local e o bem-estar da comunidade piscatória tradicional da região.

O cais, construído de forma artesanal pela própria comunidade nas décadas de 1950/60 é reconhecido pela sua singularidade arquitetónica e cultural.

Localizado na margem do Estuário do Sado, este cais além de funcionar como infraestrutura de apoio à pesca tradicional, consolidou-se como um dos destinos turísticos emblemáticos da região da Comporta, atraindo visitantes nacionais e internacionais graças à sua estética única e ligação à cultura local.

O Cais Palafítico da Carrasqueira é um dos locais mais visitados do concelho, sendo considerado uma "obra-prima da arquitetura popular", de acordo com o 'site' oficial da Câmara de Alcácer do Sal.

"Único na Europa, está construído em estacas de madeira irregulares, aparentemente frágeis, que servem de embarcadouro aos barcos de pesca que ali acostam", pode ler-se.
RTP

Autarca de Leiria diz que "resposta seria mais rápida se atingisse casa de quem governa"

Em conferência de imprensa, o presidente da Câmara de Leiria disse que se o impacto da depressão Kristin fosse na casa de quem governa o país, a resposta teria sido mais rápida.

“Ficamos com a clara sensação de que todo este esforço importante – e não ponho em causa os trabalhos que estão a ser feitos por todos os trabalhadores envolvidos - demonstra uma outra situação, é que, de facto, o país pode ser solidário, o povo é solidário, mas continuam a existir muitas barreiras entre Lisboa e o resto do país, porque, se isto tivesse acontecido na casa de quem nos governa, a resposta teria sido mais rápida e se calhar teria sido outra”, afirmou Gonçalo Lopes.

O autarca socialista considerou ainda que o grau de empatia que se deve ter na política passa por colocar-se “no lugar de quem mais sofre e não deixar para trás aqueles que são os mais desfavorecidos, aqueles que vivem nas aldeias, as populações mais idosas”.

Gonçalo Lopes assumiu ter “uma avaliação muito clara sobre as limitações e os meios empregues no terreno”. Mas considerou que a resiliência de uma empresa como a E-Redes, a principal operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal Continental das redes de alta, média e baixa tensão, “deveria ser maior e deviam ter sido acionados mecanismos de apoio mais cedo”.

“Uma empresa que tem responsabilidade de levar energia à casa das pessoas e à qual pagamos todos os meses na nossa fatura, com uma tarifa que é regulada por uma entidade própria, obrigava a outra capacidade de resposta”, declarou, lamentando que “a capacidade de resposta, a nível nacional, tenha sido insuficiente e não tenham sido acionados os meios internacionais necessários para que este restabelecimento seja mais rápido”.

O presidente do município adiantou que havia 17.030 clientes sem eletricidade no concelho, “informação recolhida na plataforma” a que a autarquia tem acesso.

C/Lusa
RTP

Mau tempo. Governo não exclui aulas suplementares para alunos do secundário

O ministro da Educação não exclui aulas suplementares para os alunos do Secundário afetados pelo mau tempo. 14 escolas do concelho da Marinha Grande reabriram esta manhã.

RTP

Só se chega a Valada do Ribatejo de barco

A localidade, no concelho do Cartaxo, tem 600 moradores, que estão preocupados.

Lusa

Registadas 11.957 ocorrências nos últimos 10 dias, revela Proteção Civil

A Proteção Civil registou 11.957 ocorrências relacionadas com as tempestades entre o dia 01 de fevereiro e as 12:00 de hoje em Portugal continental, adiantou o comandante nacional.

António Pedro Santos - Lusa

Mário Silvestre disse que estão empenhados 42.135 operacionais na resposta à situação de calamidade e 16.664 meios no terreno.

O comandante nacional da proteção civil falava na conferência de imprensa na sede Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em Carnaxide, Oeiras, no distrito de Lisboa.

De acordo com Mário Silvestre, a noite passada "foi tranquila", traduzindo "um cenário de estabilidade".

"Temos a registar nesta noite 54 ocorrências, que, mais uma vez, refere a estabilidade aparente que tivemos", salientou.

RTP

Presidente eleito em contacto com autarcas de zonas afetadas pelo mau tempo

Poucas horas depois de ter sido eleito Presidente da República, António José Seguro está a trabalhar a partir da residência, nas Caldas da Rainha. Passou a manhã em contacto telefónico com autarcas das zonas afetas pelas intempéries para avaliar a situação e estar a par do processo de recuperação.

José Coelho - Lusa

O presidente eleito esteve ao telefone com os presidentes da Câmara de Alcácer do Sal, Montemor-o-Velho, Pombal, Golegã, Leiria e Arruda dos Vinhos e o presidente da junta de freguesia da Ereira (Montemor-o-velho), que permanece sem acesso terrestres.

Tomou conhecimento de mais uma morte no concelho de Leiria e manifesta o pesar e endereça condolências família da vítima.

Seguro deverá sair diretamente de casa nas Caldas da Rainha para o Palácio de Belém para a reunião com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, às 16h00.
RTP

Rio Douro "estável" mas alertas e medidas preventivas são para manter

"A situação no rio Douro nestes últimos dias tem estado mais estabilizada. Os caudais lançados pelas várias barragens têm sido mais baixos e isso tem permitido que a cota do rio tenha ficado um pouco mais baixa do que na semana passada. No entanto, com a aproximação de maior pluviosidade para amanhã [terça-feira], quarta-feira e durante esta semana acreditamos que os caudais possam subir", disse Pedro Cervaens, da Capitania do Douro.
RTP

Ministro garante que "grande maioria" das escolas já reabriu

O ministro da Educação afirmou que "a grande maioria" das escolas atingidas pelo mau tempo já reabriu e que as outras reabrem até terça-feira, à exceção de uma em Leiria cujas obras vão demorar duas ou três semanas.

Em declarações aos jornalistas em Braga, Fernando Alexandre sublinhou que "a quase totalidade" dos alunos já teve aulas na semana passada.

"As escolas que ainda não abriram praticamente iam todas reabrir hoje, algumas amanhã [terça-feira], há uma escola em Leiria que é uma situação mais complexa, que é uma escola grande e que a intervenção vai demorar duas, três semanas, mas a empresa já está lá a trabalhar", referiu, citado pela Lusa, acrescentando o caso do Agrupamento Vieira de Leiria, na Marinha Grande, cuja cobertura foi "totalmente arrancada" mas "à partida" estará reposta na terça-feira.

O ministro disse que os municípios têm procurado locais alternativos, como bibliotecas, para que as aulas possam funcionar.

Em causa escolas sobretudo em Leiria, Pombal e Marinha Grande, mas também de outros concelhos vizinhos, que sofreram danos consideráveis essencialmente com a depressão Kristin, mas algumas também foram atingidas pelas cheias do último fim de semana.

"Temos também feito um seguimento escola a escola com o abastecimento elétrico, que é um dos casos mais problemáticos", disse ainda Fernando Alexandre, garantindo que, nos casos de Leira, Pombal e Marinha Grande, hoje está já garantido o acesso à energia em todas as escolas, "seja com a energia da rede, seja através de geradores".

O governante admitiu que, para já, não há um problema de recuperação de aprendizagens, porque "não há muitos dias perdidos", até porque muitas das escolas estavam em pausas letivas.

"Neste contexto, aquilo que é fundamental é garantir que os alunos voltam à escola, e isso está a ser feito. E depois, obviamente, a partir do momento em que retomamos a normalidade, se verá a necessidade de haver aulas suplementares, de haver reposição de aulas e tudo isso para garantir que, obviamente, os alunos, sobretudo aqueles que vão ser avaliados no ensino secundário, não são prejudicados por esta situação", acrescentou.

O governante afastou a hipótese de ensino online, até porque, como frisou, não haveria condições para isso.

"Eu tenho dificuldade em falar com alguns diretores, eu com uma diretora só consigo falar quando ela vai para cima do telhado, quase, para termos a ideia do que é que estamos a falar", observou.
RTP

E-Redes investiga acidente de trabalho mortal em Leiria

A empresa E-Redes lamentou a morte de um trabalhador que prestava serviço à operadora quando fazia trabalhos de reposição da rede elétrica, em Leiria, após a depressão Kristin, e anunciou uma investigação ao acidente de trabalho.
RTP

Aviso laranja a partir de terça-feira: chuva forte sobretudo na zona do Minho e do Porto

A Proteção Civil indicou, no ponto de situação, que a chuva forte vai regressar a partir de terça-feira. Passa a estar em aviso laranja principalmente as regiões do Minho e do Porto.

Os cursos de água em risco podem, "a qualquer momento, voltar a subir". Por isso, a Proteção Civil está a alertar as populações junto de zonas ribeirinhas para terem cuidado.

Há "risco significativo de inundações", para os próximos dias, do rio Mondego, do rio Tejo, rio Sorraia e rio Sado, também para o Vouga, Águeda, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Liz e Guadiana.


As autoridades pedem "particular atenção para estes rios que estão mais para norte", devido à previsão de precipitação para "estas bacias" que é "bastante elevada".

Estão declaradas situações de alerta em 19 municípios. Estão registadas 11.957 ocorrências, 42.135 operacionais e 16.664 meios no terreno.

"A noite passada foi tranquila, relativamente ao nível de ocorrências", afirmou o responsável, tendo sido registadas apenas 54 ocorrências.
RTP

Moradores pedem ajuda para salvar bens e conter derrocada em Mafra

Moradores da Picanceira, aldeia do concelho de Mafra, pediram hoje meios para salvar os seus bens e conter o deslizamento de terras, enquanto o presidente da câmara assegurou que os meios estão a chegar ao local.
RTP

Valença realojou 34 moradores devido ao risco de cheia do rio Minho

VER MAIS
RTP

Figueiró dos Vinhos apela ao uso responsável da energia no concelho

O município de Figueiró dos Vinhos apelou à população para que seja feito um uso responsável da energia elétrica de modo a evitar quebras no fornecimento, que tem sido assegurado por geradores em algumas zonas. Em algumas partes do concelho de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria, o fornecimento de energia elétrica encontra-se a ser assegurado, de forma provisória, através de geradores, enquanto decorrem os trabalhos de reposição e estabilização da rede elétrica, informou a Câmara Municipal.
RTP

Benavente pede ao Governo isenção temporária de portagens na A13 e A10

O município de Benavente pediu ao Governo a isenção temporária de portagens na A13 e na A10, devido às cheias que encerraram várias estradas e estão a provocar graves constrangimentos na mobilidade, disse hoje à Lusa a presidente da Câmara.
RTP

Freguesia de Valada ainda isolada

A freguesia de Valada, no Cartaxo, continua isolada. Os habitantes só podem deslocar-se numa embarcação, operada por bombeiros. O nível da água subiu muito e deixou várias zonas da localidade submersas.
RTP

Freguesia de Ereira continua isolada

A freguesia de Ereira, em Montemor-o-Velho, continua isolada, apesar de o caudal do rio já estar a descer. Ainda não é possível circular de carro, apenas de barco.
As escolas estão a dar aulas via online para os alunos que não conseguirem deslocar-se devido a estas condições.

Por questões de segurança, os transportes da população são de barco e é assegurado por bombeiros e autoridades competentes. Ainda assim, o vento está a dificultar o trajeto.
RTP

Ministro da Agricultura fala em prejuízos de pelo menos 750 milhões de euros

O ministro da agricultura fala de prejuízos, para já, de 750 milhões de euros só no setor agrícola e florestal. Ainda falta contabilizar na indústria e agroalimentar e nos territórios que não estão em situação de calamidade. Há na região do Douro, por exemplo, muitas produções vitivinícolas afetadas por derrocadas.

José Manuel Fernandes acha excelente que o presidente eleito tenha falado na celeridade de apoios. O ministro da Agricultura diz que já receberam mais de 1500 pedidos de apoios até 10 mil euros, que serão entregues em duas semanas.
RTP

Distrito de Aveiro com 26 vias interditas ou condicionadas

O distrito de Aveiro tem 26 vias rodoviárias interditas ou condicionadas, devido às condições meteorológicas adversas e ao aumento do caudal das linhas de água, informou a GNR.
RTP

Autoridades de prevenção na aldeia da Ereira, em Montemor-o-Velho

À entrada da Aldeia de Ereira, Montemor-o-Novo, encontram-se quatro viaturas, bombeiros e exercito, de prevenção ás inundações e incêndios, que podem surgir devido a eventuais curto circuitos.
O jornalista da Antena 1, Joaquim Reis, esteve à conversa com um dos operacionais que se encontra presente nesta aldeia para auxilio e socorro em caso de necessidade.
RTP

População de Castanheira de Pêra pode pedir apoio à autarquia local

A partir desta segunda-feira os habitantes de Castanheira de Pêra, no distrito de Leiria, podem pedir apoio à autarquia local, caso necessitem de ajuda no preenchimento dos pedidos de apoio às zonas afetadas pelo mau tempo. O município deu conta de que vai dar apoio à população com serviço presencial e móvel, como nos relata a jornalista da Antena 1, Carolina Ferreira.
RTP

Homem morre eletrocutado durante reparações na rede elétrica em Leiria

Um trabalhador que trabalhava ao serviço da E-Redes, através de uma empresa sub-contratada, morreu eletrocutado durante as reparações da rede elétrica em Leiria. A informação foi confirmada pela empresa à RTP.

Há ainda indicação de que um outro trabalhador ficou ferido.
RTP

56 mil clientes da E-Redes continuam sem energia

Um total de 56 mil clientes da E-Redes continua sem abastecimento de energia elétrica em Portugal continental devido aos danos provocados pelo mau tempo na rede de distribuição.

Segundo a empresa, às 8h00 desta segunda-feira, a empresa indicou que "estão por alimentar cerca de 48 mil clientes na zona da depressão Kristin".

No anterior balanço realizado pela empresa, no domingo, o número de clientes afetados era de cerca de 58 mil clientes no continente e estavam por alimentar cerca de 50 mil clientes na zona da depressão Kristin.

Destes, a maioria, 38 mil, em Leiria, seguindo-se mais oito mil em Santarém, dois mil em Coimbra e outros dois mil em Castelo Branco.

C/Lusa
RTP

Retomada a ligação ferroviária Formoselha-Coimbra

A ligação ferroviária entre Formoselha/Santo Varão, no concelho de Montemor-o-Velho, e Coimbra-B foi hoje retomada, assegurando a mobilidade da população da margem esquerda do Rio Mondego até Coimbra, informou a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho.
RTP

Retomada a normalidade em Alcácer do Sal

Já há uma certa normalidade em Alcácer do Sal, apesar de ainda haver estradas cortadas e interdição às zonas ribeirinhas. Embora com constrangimentos, já não há populações isoladas.
RTP

Reabriu maior parte das escolas da Marinha Grande

Na Marinha Grande, várias escolas voltaram a funcionar esta segunda-feira. Depois de quase duas com a maioria das instituições de ensino encerradas, devido ao mau tempo, há um regresso à normalidade.

Há ainda algumas escolas sem atividade letiva, no mesmo agrupamento escolar, porque não têm fornecimento de água.

Um terço das casas e das famílias da Marinha Grande continua sem eletricidade, assim como muitas infraestruturas públicas
RTP

Proteção Civil indica ligeira melhoria nas zonas inundadas

Durante a noite passada, a proteção civil não registou ocorrências significativas relacionadas com o mau tempo. De acordo com José Costa, houve uma ligeira melhoria da situação nas zonas inundadas.

"Foi uma noite calma, apesar de ter chovido muito até à meia-noite. Registámos 29 ocorrências dispersas por todo o território do continente. No que diz respeito às zonas inundadas, houve uma ligeira melhoria", adiantou à Lusa José Costa, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Apesar de uma melhoria do estado do tempo no domingo, estão previstos para terça e quarta-feira novos episódios de chuva forte e persistente devido a uma massa de ar com características tropicais, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
RTP

Situação preocupante no norte do país

Também a Agência Portuguesa do Ambiente alerta para a precipitação que vai complicar os caudais dos rios.
José Pimenta Machado, da APA, refere que a frente meteorológica que traz muita pluviosidade, vai chegar durante a próxima madrugada e vai afetar as bacias da região norte. Já a bacia do Tejo apresenta hoje uma acalmia.
RTP

Estradas cortadas e danificadas em Arruda dos Vinhos

Em Arruda dos Vinhos há estradas cortadas e condicionadas, devido às crateras que se formaram no alcatrão com o mau tempo dos últimos dias. Só há uma via nacional, através de Alverca, por onde a população pode passar.

Houve também vários deslizamentos de terra no concelho, o que acabou por levar ao rebentamento de uma conduta. Há sete mil pessoas sem água.
RTP / Antena 1

Chuva continua e vai ser mais forte amanhã a norte

A depressão Marta já passou, mas a chuva ainda não. Há aviso amarelo da meteorologia para Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.

Amanhã, terça-feira, o estado do tempo agrava-se, com mais precipitação e forte sobretudo no norte do país, como explica a meteorologista do instituto do mar e da atmosfera, Ângela Lourenço.

O vento vai soprar com menos intensidade, mas há um agravamento da agitação marítima.
RTP

Estradas ainda cortadas

Em santarém, a estrada nacional 365 continua submersa. A estrada que faz a ligação entre a ponte de Reguengo e Valada no Cartaxo continua interdita.

Lusa

Retomada circulação na linha ferroviária da Beira Baixa

A circulação ferroviária na Linha da Beira Baixa, entre o Entroncamento e Castelo Branco, que estava suspensa devido ao mau, da última semana de janeiro, foi retomada, informou hoje a CP - Comboios de Portugal pelas 06:00.

Lusa

Numa informação enviada à Lusa, a CP indica que devido a diversas ocorrências provocadas pelo mau tempo, desde 28 de janeiro, continua suspensa a circulação na Linha do Douro, entre Régua e Pocinho, a Linha do Oeste e Urbanos de Coimbra.

Mantém-se com constrangimentos a Linha do Norte, estando a ser efetuados os serviços de longo curso de forma parcial e serviços regionais entre Entroncamento e Soure e entre Tomar e Lisboa.

Na Linha da Beira Alta, o serviço intercidades entre Coimbra e Guarda realiza-se com recurso a material circulante diferente do habitual.

O Comboio Internacional Celta continua com circulação suspensa determinada pelo operador espanhol, sem previsão de retoma.

Na Linha de Cascais, os comboios circulam com alterações nos horários.

Catorze pessoas morreram em Portugal desde 28 de janeiro na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas.

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15 para 68 concelhos e anunciou medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

RTP

68 concelhos ainda em situação de calamidade. Estado do tempo piora amanhã

O Governo prolongou a situação de calamidade até dia 15. Onze distritos do continente e as ilhas do grupo central dos Açores estão hoje sob aviso amarelo, o menos grave, por precipitação persistente e ocasionalmente forte, indica o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Apesar de uma ligeira acalmia no dia de hoje, o tempo piora de novo amanhã.

Os distritos hoje em aviso amarelo, em fases diferentes do dia, são todos os distritos do litoral exceto Setúbal e ainda Portalegre e Évora. Nos distritos do sul o aviso acaba esta madrugada.

Segundo as previsões atualizadas do IPMA, na terça-feira os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Porto, Aveiro e Viseu terão avisos laranja de precipitação forte, o segundo mais grave, com os distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Leiria com aviso amarelo.

Ainda se sentem os efeitos da depressão Marta, com um quadro de precipitação no litoral, mais intensa nas regiões Centro e Sul, e com neve nos pontos mais altos da serra da Estrela.

Mário Silvestre alertou ainda para um agravamento das condições meteorológicas na terça-feira na região Norte, sobretudo na zona do Minho e do Porto.

O risco significativo de inundações, sublinhou, mantém-se nos rios Mondego, Tejo, Sorraia e Sado, enquanto os rios Vouga, Águeda, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana continuam sob risco de cheia.
O plano especial de emergência para a Bacia do Tejo mantém-se no nível vermelho, o mais elevado.
RTP

Arruda dos Vinhos pede estado de calamidade

Arruda dos Vinhos e Alcácer do Sal são as zonas mais afetadas pela fúria da tempestade

Foto: Filipa Venâncio - RTP

Rasto de destruição de norte a sul. Em Arruda dos Vinhos, o solo cedeu perante a intensidade da chuva, causando aluimentos de terras que cortaram vias e obrigaram à retirada de várias pessoas das suas casas.

Entretanto, em Alcácer do Sal, a subida das águas voltou a ditar um cenário de emergência, com a cidade a acordar inundada pelo segundo dia consecutivo.
RTP

Onze mil desalojados em Espanha e milhões de euros em prejuízos

As tempestades também têm estado a atingir a Espanha. O Governo de Pedro Sánchez vai declarar a Andaluzia uma "zona gravemente afetada por emergência civil" depois da passagem das tempestades Leonardo e Marta.

Hoje o mau tempo está a dar uma trégua mas ainda há cerca de 11 mil desalojados.

As autoridades receiam ainda a subida das águas do rio Guadalquivir que está a ameaçar várias localidades.

Os prejuízos das tempestades na Andaluzia são muito elevados, há centenas de casas debaixo de água, estradas destruídas e muitas colheitas perdidas.
RTP

Proteção Civil alerta para chuva intensa nos próximos dias, aumento dos caudais e deslizamento de terras. O risco "mantém-se"

A Proteção Civil continua em alerta devido a um possível "aumento dos caudais". No habitual briefing Mário Silvestre, comandante nacional da Proteção Civil explicou que nas próximas horas mantém-se a instabilidade, com a previsão de chuva intensa para os próximos dias.

Portugal continental vai continuar nas próximas horas com um quadro meteorológico adverso e com o risco de cheias nas zonas ribeirinhas e movimentos de terra, alertou hoje a Proteção Civil, aconselhando a população a manter a precaução.

"Continuamos a apelar porque todo o cuidado é pouco nestas situações e, sobretudo, para as pessoas que vivem nas zonas ribeirinhas, que tomem todas as precauções necessárias para a eventual subida das águas", referiu o comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Mário Silvestre.

No 'briefing' das 19:00 sobre o ponto de situação na prevenção e apoio às zonas e populações afetadas pelo mau tempo, na sede da ANEPC, em Carnaxide, Oeiras (distrito de Lisboa), Mário Silvestre referiu que ainda se sentem os efeitos da depressão Marta, com um quadro de precipitação no litoral, mais intensa na regiões Centro e Sul, e com neve nos pontos mais altos da serra da Estrela.

Mário Silvestre alertou ainda para um agravamento das condições meteorológicas na terça-feira na região Norte, sobretudo na zona do Minho e do Porto.

O risco significativo de inundações, sublinhou, mantém-se nos rios Mondego, Tejo, Sorraia e Sado, enquanto os rios Vouga, Águeda, Lima, Cávado, Ave, Douro, Tâmega, Lis e Guadiana continuam sob risco de cheia.

Até às 18:00 de hoje, na sequência das depressões meteorológicas desde o final de janeiro, foram ativados nove planos distritais e 117 planos municipais e emitidas 19 declarações de situação de alerta. O plano especial de emergência para a Bacia do Tejo mantém-se no nível vermelho, o mais elevado.

O comandante sublinhou que a precipitação é o principal fator a espoletar as cedências do terreno e alertou para que a população redobre os cuidados, como não atravessar estradas inundadas, manter-se em locais elevados, desligar eletricidade e gás, proteger equipamentos elétricos e medicamentos, e manter crianças e animais em segurança.

Também devem ser reportadas fissuras no solo, quedas de árvores ou deslizamentos e não se aproximar de cabos elétricos caídos, que podem ainda estar em carga.

C/ Lusa 
