Chuvas fortes provocaram 27 desalojados na região de Lisboa

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, explicou que para ja estes moradores estão em zonas de apoio temporário.A Proteção Civil registou, até ao momento, quase duas mil ocorrências relacionadas com a forte precipitação em todo o país.O comandante André Fernandes diz, no entanto, que este ainda não é o balanço final.Quem esteve a acompanhar os estragos provocados pela chuva foi a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, tendo feito um apelo à população para que se proteja e para que se mantenha em casa tanto quanto possível, porque as próximas horas ainda podem ser críticas.A secretária de Estado, Patrícia Gaspar, negou ainda que tenha havido erros na prevenção ou na resposta das autoridades.A governante lembra que há muitas variantes neste tipo de fenómenos meteorológicos...