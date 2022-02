Ciberataque. Laboratórios Germano de Sousa adiam reabertura

O encerramento está a afetar milhares de clientes particulares e empresas. Desde quinta-feira que não são feitas análises e testes.



"Continuamos a lutar para retomar a nossa atividade o mais rápido possível mas infelizmente não vamos conseguir abrir amanhã", referia o grupo de saúde numa publicação na rede social Facebook, divulgada pouco depois das 23h00 de domingo.



A Germano de Sousa acrescenta: "Têm sido dias desafiantes mas estamos unidos e focados na nossa missão: reparar os danos causados pelo ciberataque e continuar a servir os portugueses".



Nesta atualização, o grupo não avança com uma nova data prevista para a reabertura dos laboratórios.



Ao entrar no site do grupo, a Germano de Sousa indica que os serviços continuam encerrados esta segunda-feira, dia 14."O Grupo Germano de Sousa está a tomar as diligências necessárias no sentido de mitigar o ataque informático e recuperar a sua atividade para dar resposta aos seus utentes o mais rápido possível.