Cidadã portuguesa ilegalmente detida em S. Tomé

Em causa está a falência do Banco Equador em 2016. Logo que as investigações começaram, o principal administrador, Rui Mendonça, viajou para Portugal.



As autoridades de São Tomé detiveram e julgaram Isabel, que nem sequer trabalhava no banco mas foi considerada o braço direito de Rui Mendonça.



No dia em que a RTP desvenda o caso, há diligências no Tribunal de S. Tomé que podem acabar com a libertação de Isabel, ainda hoje.