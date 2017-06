Cidadãos exigem mais do Governo após os incêndios

O Governo não mudou depois de dia 17, mas tudo ficou diferente, reconhece o ministro adjunto Eduardo Cabrita. "Temos consciência de que os portugueses olham para todos os decisores políticos, (com um padrão) mais elevado". Por isso é necessário, diz o ministro, mobilizar o melhor da "nossa capacidade coletiva", garantindo que "tudo faremos para que nunca mais (aconteça uma tragédia destas)".



Nesta entrevista à jornalista da Antena 1 Maria Flor Pedroso, Eduardo Cabrita afirmou que não há qualquer membro do Governo diminuído depois de Pedrógão Grande e que, do ponto de vista político, o pior seria a precipitação. Questionado se a avaliação política deveria ser mais rápida do que a técnica, o ministro adjunto é incisivo e diz que não. "Não, porque a avaliação política não pode ser um exercício de ligeireza".





Sobre as indemnizações às famílias da vítimas, Eduardo Cabrita diz que não pode ser o Governo, "unilateralmente", a decidi-las.Quanto à reforma da legislatura, a descentralização, assim apelidada pelo ministro Adjunto, não se compromete com a data de 19 de julho para a sua aprovação pelo parlamento, mas afirma que a continuar tudo como está é "o desastre atual, o custo do centralismo, da ineficácia, da descoordenação, porque as autarquias locais são quem está a responder melhor à necessidade de investimento público".Uma entrevista para ouvir na manhã informativa da Antena 1, esta quinta feira, a partir das 10h00.