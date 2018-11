Cimeira Ibérica discute ponte entre Montalvão e Cedillo

Foto: Lusa

Enquanto os governos de Espanha e de Portugal não avançam com nenhum projeto, as populações dos dois lados da fronteira "apenas se cruzam" aos fins de semana, quando a empresa hidroelétrica espanhola Iberdrola retira os cadeados dos portões e reabre ao trânsito o caminho através do paredão da barragem, situada no local onde se juntam os rios Tejo e Sever.



As duas comunidades estão a 15 quilómetros uma da outra, mas durante a semana as populações têm de percorrer cerca de 120 quilómetros para se encontrarem.



Em Montalvão acredita-se que esta ligação é importante para ajudar a ultrapassar a desertificação e o isolamento desta zona Alentejana.