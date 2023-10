Cinco distritos sob aviso vermelho entre quinta e sexta-feira devido a agitação marítima

Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga estarão sob aviso vermelho entre as 09:00 de quinta-feira e as 09:00 de sexta-feira, devido à previsão de "ondas de noroeste com 7 a 8 metros, podendo atingir a altura máxima de 14/15 metros".

Estes distritos, juntamente com Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja estarão também sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, ainda de acordo com a nota do IPMA.

Porto, Viana do Castelo, Aveiro Coimbra e Braga estarão sob aviso laranja entre as 03:00 de quinta-feira e as 09:00 de sexta-feira, assim como entre as 09:00 e as 15:00 de sexta-feira.

O aviso laranja de agitação marítima para Lisboa e Leiria é válido entre as 06:00 de quinta-feira e as 15:00 de sexta-feira, enquanto Setúbal, Faro e Beja estão sob o mesmo alerta entre as 15:00 de quinta-feira e as 15:00 de sexta-feira.

O arquipélago da Madeira está sob aviso amarelo por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 5 metros, entre as 21:00 de quinta-feira e as 15:00 de sexta-feira.

O IPMA colocou também sob aviso amarelo os distritos do Porto, Viana do Castelo e Braga devido à previsão de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, entre as 21:50 de hoje e as 03:00 de quarta-feira e entre as 18:00 de quarta-feira e as 03:00 de quinta-feira.

Também Viseu, Guarda, Santarém, Leiria, Castelo Branco e Vila Real estão sob aviso amarelo por causa da chuva forte entre as 00:00 e as 03:00 de quarta-feira e entre as 00:00 e as 06:00 de quinta-feira.

O aviso vermelho é o mais grave de uma escala de três (vermelho, laranja e amarelo).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe "situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica".

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu hoje um aviso à população sobre o agravamento das condições meteorológicas nas próximas 48 horas, com vento e chuva forte, agitação marítima e queda de neve.

Baseada nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a ANEPC alerta para a ocorrência na quarta-feira de períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes, a norte do Cabo Mondego durante a manhã e no litoral Norte, a partir do final da tarde, assim como precipitação persistente nas regiões montanhosas do Minho e Douro-Litoral, podendo exceder os 40 milímetros (mm) em seis horas.

Para o mesmo dia está previsto vento forte, com rajadas até 70 km/h no litoral Norte, que no final do dia podem atingir até 90 km/h no Norte e Centro, associadas a agitação marítima na costa ocidental, a norte do cabo Raso, com ondas de quatro a cinco metros.

Para quinta-feira, a ANEPC avisa para um cenário semelhante, com períodos de chuva, por vezes forte, a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até ao início da manhã, passando a regime de aguaceiros à tarde, e para a possibilidade de queda de neve acima de 1200/1400 metros de altitude.

As previsões para quinta-feira apontam igualmente para vento forte nas terras altas do Norte e Centro, com rajadas até 100 km/h e agitação marítima forte a sul do cabo Raso, com ondas de cinco a sete metros, podendo atingir os 14 metros de altura.