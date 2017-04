Cinco mortos e nove desalojados em desastre aéreo de Tires

RTP 17 Abr, 2017, 20:06 / atualizado em 17 Abr, 2017, 22:34 | País

Os danos causados na habitação e no anexo visado pelo acidente desta segunda-feira deixaram desalojadas nove pessoas. A Proteção Civil esclarece, no entanto, que não será preciso realojá-las, uma vez que vão ficar em casa de familiares até que a situação esteja resolvida.Cinco pessoas receberam apoio psicológico do INEM na sequência da queda da aeronave em Tires, adiantou a Proteção Civil.



Segundo o Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, a avioneta saiu do aeródromo de Tires e tinha Marselha como destino. Caiu cerca de dois mil metros após a descolagem.



A avioneta, com matrícula suíça, foi cair em cima da galera de um camião que se encontrava no parque de descargas de uma superfície comercial da cadeia LIDL.



Aeródromo já foi reaberto

Segundo a agência Lusa, não há quaisquer vítimas entre os funcionários do supermercado.Deste acidente resultaram cinco vítimas mortais, quatro ocupantes da aeronave – três franceses e um suíço – bem como uma outra vítima que se encontrava no parque onde o aparelho se despenhou.Houve ainda quatro feridos ligeiros por inalação de fumo. Três foram transportados para o hospital de Cascais e um foi assistido no local.Ao início da tarde, o incêndio já se encontrava em fase de rescaldo. No local estiveram 93 operacionais, acompanhados de 33 viaturas. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, esteve no local perto das 13h15, mas não fez qualquer declaração aos jornalistas.O Chefe de Estado foi recebido por Carlos Carreiras, presidente da Câmara de Cascais, que também acompanhou os trabalhos da Proteção Civil.No local esteve também Manuel Delgado, o secretário de Estado de Saúde, que referiu que não existiriam mais vítimas mortais, na sequência dos trabalhos desenvolvidos pelas operações de socorro.Em declaração à Lusa, fonte do setor aeronáutico revelou que o aparelho era um Piper Navajo de modelo Cheynne II, um bimotor executivo. O alerta para a ocorrência surgiu pouco depois das 12h00, sendo que o aeródromo foi reaberto cerca das 14h20.