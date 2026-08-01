Cinco obras de estradas da IP por concluir no PRR, quase todas no Alentejo

A um mês de terminar o PRR, a IP - Infraestruturas de Portugal admite que há cinco obras de estradas por concluir, quase todas no Alentejo. Mas em resposta à RTP Antena 1, a empresa garante que cumprirá o Plano de Recuperação e Resiliência.