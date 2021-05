Circulação normalizada na A41 junto à Maia após colisão envolvendo 10 veículos

O acidente ocorreu cerca das 07:40 no sentido Paços de Ferreira-Porto da A41, junto ao nó de acesso à A3 (autoestrada Porto-Valença), envolvendo nove viaturas ligeiras e um pesado de mercadorias sem carga.

Os trabalhos de desobstrução integral da via, com a retirada dos veículos acidentados e a lavagem do pavimento, terminaram cerca das 14:00, segundo fonte do Destacamento de Trânsito da GNR do Porto.

No local há quatro faixas de rodagem em cada sentido, mas, devido ao acidente, a circulação teve de se processar pela berma, durante toda a manhã e princípio da tarde.