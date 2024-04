Cirurgias ao cancro da mama. Ordem dos Médicos critica fecho em sete unidades locais

A Ordem dos Médicos não "põe em causa" os critérios usados para a decisão de encerramentos destas unidades de saúde, nem a "necessidade de concentração de recursos". Contudo,, argumentou Carlos Cortes. "Portanto,Mas há outro aspeto que preocupa a Ordem dos Médicos: "a questão do acesso", para além dos critérios técnico-científicos que considera "compreensíveis"., começou a enumerar.Segundo Carlos Cortes, estas alterações também "põem em causa, obviamente, a formação médica"."Portanto,, continuou, acrescentando queUsando o exemplo da Covilhã, da Guarda e de Castelo Branco, Carlos Cortes sublinhou que são "três hospitais concentrados no Interior Centro do país, têm que referenciar as mulheres doentes nesta área para Coimbra". Solução que para a Ordem dos Médicos "não faz muito sentido"."Podia-se ter encontrado outra solução. Por exemplo, juntando estes três hospitais ou juntando estes três hospitais a outro hospital, como o Hospital de Viseu, que está na mesma área geográfica".

"As soluções que foram adotadas, do nosso ponto de vista, não favorecem o acesso aos cuidados de saúde, não favorecem o acesso das mulheres aos tratamentos", concluiu.







Esta decisão prende-se com novos critérios da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e determina que as unidades que tenham menos de uma centena de cirugias ao cancro da mama por ano, e menos de dois cirurgiões dedicados encerrem.



De acordo com a deliberação, o objetivo é garantir maior experiência, qualidade e segurança nas intervenções cirugicas.