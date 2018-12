Partilhar o artigo Clima. "Demos mais passos para trás do que para a frente" Imprimir o artigo Clima. "Demos mais passos para trás do que para a frente" Enviar por email o artigo Clima. "Demos mais passos para trás do que para a frente" Aumentar a fonte do artigo Clima. "Demos mais passos para trás do que para a frente" Diminuir a fonte do artigo Clima. "Demos mais passos para trás do que para a frente" Ouvir o artigo Clima. "Demos mais passos para trás do que para a frente"