CNE e sindicatos defendem aposta na carreira docente e qualidade das aprendizagens

O CNE quer "apostar mais numa outra pedagogia, envolvendo os alunos em discussões, havendo mais interação social, havendo mais discussão na sala de aula desde a mais tenra idade".



"Há pessoas que consideram que basta saber matemática ou física (...) para se se ser professor de física. Não é assim", afirmou Domingos Fernandes à Antena 1, lamentando que se debata "tão pouco na sociedade portuguesa esta necessidade de apoiar os professores na sua formação contínua, para que possam transformar o seu trabalho, para o encarar de uma outra forma e para estejam mais abertos a outras formas de organizar como ensinam".









Os alunos portugueses revelam, segundo o presidente da CNE, "dificuldades nos processos mais complexos de pensamento", na "resolução de problemas" e a nível do "pensamento crítico e do pensamento criativo".



"Isto são, de facto, competências que exigem a mobilização, a integração e a utilização daquilo que chamamos processos mais complexos de pensamento", argumentou.



Quanto à formação dos professores, Pedro Barreiros considerou que "não pode ser posta em causa a qualidade dos conhecimentos científicos e pedagógicos dos futuros professores".



Prioridade é investir na escola pública e na carreira docente





Para o secretário-geral da Fenprof, a falta de professores é uma consequência da falta de investimento na Educação.







"Há um envelhecimento crescente da profissão", afirmou Mário Nogueira, acrescentando que há também "uma crescente falta de professores".



Além disso, no útlimo ano "a aposentação aumentou 44 por cento" e o ingresso de novos professores só terá aumentado uns dois ou três por cento. Filinto Lima felicitou o facto de haver mais alunos a terminar a escolaridade e de haver "mais alunos adultos a ingressar no sistema educativo".



O presidente da Associação de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas considera, por seu turno, que "há muita coisa a melhorar, desde logo as condições de trabalho dos professores".



Filinto Lima admite que também concorda com a necessidade de mudar o sistema de passagem dos alunos do primeiro para o segundo ciclo.

A aposta na formação dos professores, concluiu, também "é muito pertinente". a questão do "envelhecimento não afeta só a classe docente" mas também outros profissionais de Educação e das escolas.



Em Alverca, na escola secundária Gago Coutinho, vários profissionais juntarm-se em protesto pela falta de professores, como alerta o relatório "Estado da Educação 2022". A participar nesta manifestação, o coordenador do S.TO.P. explicou à RTP queAndré Pestana aponta o dedo às "políticas educativas das últimas décadas" nas quais de "desinvestiu tanto na Escola Pública", tornando "pouco apelativo abraçar estas profissões".