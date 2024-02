Conselho Nacional da Educação. Novos professores não chegam para compensar saídas

Os dados divulgados no relatório agora conhecido vêm confirmar um aumento da idade dos docentes nos últimos 11 anos:Para o Conselho Nacional da Educação,

O CNE alerta que um quarto dos professores pode abandonar o sistema de ensino nos próximos anos.



No relatório, sublinha-se que esta não é “uma situação exclusiva de Portugal”. Todavia,, número que traduzia uma tendência de crescimento a partir de 2014/2015. Tal evolução explica-se pela transferência de professores do ensino privado para o público e um aumento ligeiro do número de diplomados na área. Ainda assim,. Os problemas mais pronunciados verificam-se na Área Metropolitana de Lisboa e nos grupos de recrutamento de educação especial, português, informática e 1.º ciclo.

Licenciaturas em educação

Embora em trajetória de crescimento, o ainda reduzido número de diplomados em cursos que conferem habilitação para a docência é igualmente motivo de preocupação.: áreas relacionadas com línguas estrangeiras como inglês, francês, espanhol e alemão.

Stress na docência

“A necessidade de pedidos de horários ao longo do ano e a contratação a nível de escola podem estar também relacionadas com o aumento significativo de ausências por motivo de saúde dos professores”, refere ainda o relatório do CNE.A somar à excessiva longevidade da carreira, por comparação com outros países europeus, o Conselho Nacional da Educação aponta uma diferença salarial “muito significativa” entre escalões – no início e no final da carreira.O CNE propõe o reforço do modelo de formação inicial, estratégias de integração de novos profissionais que promovam a cooperação com colegas mais experientes e a reorganização de tempos e espaços de prestação do serviço com vista a “humanizar a relação pedagógica”.

Formação académica e salários

Quase 100 mil alunos estrangeiros frequentavam escolas portuguesas no ano letivo em avaliação.



O Conselho Nacional da Educação apela ao reforço de medidas e políticas de equidade na educação, designadamente a atribuição de mais bolsas e o alargamento da oferta de português como língua não materna.Outro dos dados coligidos no relatório diz respeito à relação entre o nível de formação académica e as remunerações:, o que significa que o país alcançou, neste capítulo, a meta europeia., aponta o CNE, acrescentando que a taxa de empregabilidade dos estudantes que concluíram os ensinos secundário ou pós-secundário progrediu de 68,3 por cento em 2021 para 80,1 em 2022.Por contraste,Um doutorado aufere quase três vezes mais do que alguém com o ensino secundário completo: um trabalhador com o ensino secundário recebe um salário médio de 953 euros brutos mensais, ao passo que um doutorado aufere 2.552 euros.O salário bruto de um licenciado é, em média, de 1.649 euros, enquanto que quem tem um mestrado recebe 1.771 euros.Os trabalhadores com o 1.º ciclo de escolaridade recebem, em média, 783 euros brutos, menos 32 euros do que quem completou o 2.º ciclo e menos 54 euros do que quem concluiu o ensino básico.

