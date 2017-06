Cobertura de prejuízos dos fogos provoca polémica

Foto: Tiago Petinga - Lusa

Os autarcas de Góis e Pampilhosa da Serra manifestaram a insatisfação por ficarem excluídos desse fundo, mas o ministro Pedro Marques explicou na RTP3 que esses dois municípios vão poder recorrer a outros fundos que não esse.



O ministro prometeu também apoiar as famílias que não tenham seguros das casas que perderam.



Até ao final da próxima semana deverá estar feita uma primeira estimativa de prejuízos provocados pelos incêndios na Região Centro, como revelou o ministro Pedro Marques.

Góis e Pampilhosa da Serra em rescaldo

Nesta altura os incêndios de Góis e Pampilhosa da Serra continuam em fase de rescaldo. Na última noite os meios dedicados ao combate a esses incêndios já começaram a ser parcialmente desmobilizados.



Mais de uma centena de habitantes foram retirados de 27 aldeias do concelho de Góis e agora começam a regressar a casa e muitos deles o que encontram é destruição como constatou o repórter Nuno Amaral.

Lançamento de balões proibido no São João

Na noite de sexta para sábado o lançamento de balões na festa de S. João, na cidade do Porto, está proibido.



O aviso surgiu na palavra do presidente da comissão distrital da Proteção Civil, Marco Martins.



Tudo contado em síntese pelo jornalista Mário Rui Cardoso no jornal das 7h00 da Antena 1.