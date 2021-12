Coligação do PSD com CDS e PPM apresentou "bons resultados"

José Silvano diz mesmo que, “se for decidida a coligação, é porque ela tem vantagens das duas partes. O PSD teve grandes momentos numa coligação entre o CDS e o PPM (…) e sempre com bons resultados”.





O PSD decide esta terça-feira se vai a votos nas eleições de 30 de janeiro, em coligação pré-eleitoral com o CDS.É dia de Conselho Nacional social-democrata, no qual Rui Rio vai debater esta questão que pode ter influência no resultado final das legislativas.

Ouvido pela jornalista Natércia Simões, o politólogo António Costa Pinto acredita que uma candidatura em coligação dos sociais-democratas com o CDS teria mais vantagens do que desvantagens para ambos os partidos.