Colisão aérea mortal em Beja está a ser investigada

Logo após o acidente, estiveram na na Base Aérea N.° 11 de Beja elementos do gabinete de Prevenção e de Investigação de acidentes com aeronaves.Ainda no domingo,





"Neste momento é tudo muito prematuro, portanto nós estamos a acionar todos os meios e obviamente que depois será avançado com a investigação", afirmou a porta-voz da Força Aérea.





"investigação levará algum tempo". Patrícia Fernandes adiantou ainda que aO piloto de nacionalidade portuguesa que ficou ferido na colisão entre duas aeronaves em Beja já teve alta hospitalar. A informação foi avançada pela Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo.

Segundo a Força Aérea,O acidente no festival aeronáutico de Beja fez também uma vítima mortal, de nacionalidade espanhola.Os dois pilotos pertencem à patrulha ibérica Yakstars, uma equipa de exibição acrobática constituída por elementos de nacionalidade portuguesa e espanhola.O acidente envolveu duas aeronaves e ocorreu durante uma demonstração aérea da patrulha Yakstars, integrada no festival Beja AirShow, realizado na Base Aérea N.º11, de Beja, organizado por este ramo das Forças Armadas.De acordo com a Força Aérea,salientou.