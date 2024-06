Duas aeronaves colidem em acidente durante festival aéreo em Beja

–, ocorrido pelas 16h05, no festival aéreo Beja AirShow, na Base Aérea N.º 11, em Beja", lê-se no comunicado da Força Aérea portuguesa.





A Força Aérea expressa "enorme sentimento de pesar e de consternação" e presta "as maiores condolências à família, amigos e conhecidos". Afirma ainda estar "profundamente solidária nesta hora de perda".





"Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro de nacionalidade portuguesa que recebeu os cuidados de emergência no imediato, tendo sido avaliado pelas equipas de saúde, militares e civis, presentes no evento e, por precaução, foi encaminhado para o Hospital de Beja", lê-se no último comunicado da Força Aérea portuguesa.







Das aeronaves envolvidas no acidente, uma despenhou-se fora do perímetro da Base Aérea e outra aterrou na unidade. "Destas ocorrências não resultaram vítimas em terra, de entre as pessoas que se encontravam a assistir ao evento nas imediações da ocorrência", adiantou ainda a Força Aérea.







A RTP sabe que uma se despenhou e duas tiveram de aterrar de emergência. O festival foi interrompido e a base aérea de Beja foi evacuada.







Ao final do dia de domingo, a equipa da RTP no local registou a chegada à base aérea de elementos do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves.







Marcelo Rebelo de Sousa apresentou as condolências pela "situação dramática" ocorrida neste festival aéreo.

De acordo com a porta-voz da Força Aérea, a capitão Patrícia Fernandes confirmou que cada aeronave transportava apenas um tripulante. Em declarações à RTP3, a responsável não adiantou mais informações sobre o estado do ferido na sequência deste acidente.Em reação a este acidente,





O primeiro-ministro também já lamentou este acidente. Luís Montenegro manifesta disponibilidade e solidariedade do Governo.



O presidente da República deixou ainda uma mensagem de pesar à família da vítima mortal.

Durante uma ação de campanha da AD para as eleições europeias, o ministro da Defesa, Nuno Melo, lamentou o "acidente trágico" deste domingo e deixou uma palavra de lamento à Força Aérea portuguesa e os sentimentos à família do piloto espanhol que faleceu.





Adiantou ainda que, segundo informações do Chefe do Estado Maior da Força Aérea, haverá uma averiguação a este acidente para perceber quais foram as causas. Questionado se não entendeu cancelar a sua participação no comício da AD, o também líder do CDS-PP diz que ponderou essa hipótese.

"Ponderei e tenciono fazer uma referência ao que aconteceu, entendi que é uma boa oportunidade para saudar a Força Aérea e apresentar, como ministro da Defesa Nacional, os sentimentos à família dando relevância ao que aconteceu, o que, se cancelando, não teria oportunidade de fazer", justificou.