Colisão de camiões em Pombal corta IC2

De acordo com fonte da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Pombal, os camiões colidiram no sentido Norte-Sul, mas a posição em que ficaram acabou por obrigar ao corte da via, que se mantinha intransitável perto das 08:00.

Do acidente resultou um ferido, que foi transportado para o Hospital do Pombal.

O alerta para o acidente foi dado cerca das 06:30 e, segundo a Proteção Civil, no local estiveram quatro homens e dois veículos.