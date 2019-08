Colisão entre três veículos faz seis feridos em Palmela

Lusa02 Ago, 2019, 20:06 | País

A mesma fonte adiantou à agência Lusa que o IC 1 está cortado na zona do acidente, entre Palma, concelho de Alcácer do Sal, e Marateca, indicando que a alternativa é a Autoestrada 2 (A2).

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, foram mobilizados para o local operacionais e veículos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e das corporações de bombeiros de Alcácer do Sal, Palmela e Águas de Moura, além da GNR.

O alerta para o acidente, de acordo com o CDOS, foi dado às 17:59.