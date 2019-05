Colisão no IC1 em Grândola faz um morto e um ferido ligeiro

Lusa21 Mai, 2019, 10:08 | País

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta por volta das 07:00, ocorreu no Itinerário Complementar (IC) 1, entre Alcácer do Sal e Grândola.

A fonte da GNR adiantou que o acidente envolveu um pesado de mercadorias e um ligeiro de mercadorias e que a vítima mortal, um homem cuja idade não soube precisar, era o condutor do automóvel.

Segundo a fonte do CDOS de Setúbal, o ferido ligeiro foi transportado para o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Às 09:30, a circulação rodoviária no local do acidente fazia-se de forma alternada por uma das faixas de rodagem, acrescentou a fonte da GNR.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Alcácer do Sal, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de 14 operacionais, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).