Comandos. Estado recusa indemnizar famílias dos dois recrutas mortos

O Estado recusa indemnizar as famílias dos dois recrutas mortos, no curso de comandos, em 2016, antes de concluído o julgamento. As negociações para um possível acordo extra-judicial foram suspensas. O advogado Ricardo Sá Fernandes lamenta a decisão por entender que o Estado tem responsabilidade neste caso.