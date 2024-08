Combate a incêndio na Madeira. A situação ao minuto

Outras ocorrências



Um incêndio em mato que deflagrou no domingo em Aldeia da Serra, no concelho de Celorico da Beira, está dominado desde a 1h09, de acordo com a Proteção Civil. No terreno mantêm-se dezenas de operacionais;





O incêndio que deflagrou na tarde de domingo em zona de mato de Parada, Arcos de Valdevez, entrou durante a madrugada em resolução, com o combate às chamas a "decorrer favoravelmente". O que permitiu a reabertura da Estrada Nacional 303. Devido ao calor, o IPMA emitiu o aviso amarelo para os distritos de Bragança, Évora, Guarda, Faro, Setúbal, Beja, Castelo Branco e Portalegre até às 18h00 de quarta-feira. O arquipélago da Madeira está debaixo de aviso laranja até às 18h00 desta segunda-feira, passando depois a amarelo até às 18h00 de terça-feira.

Em perigo máximo de incêndio, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estão esta segunda-feira mais de 40 concelhos dos distritos de Santarém, Faro, Portalegre, Castelo Branco, Guarda, Viseu e Bragança.A temperatura máxima mais alta deverá ser registada em Évora, com 38 graus Celsius. Seguem-se Beja, Faro e Castelo Branco com 37, Portalegre com 36 e Bragança com 34 graus.O IPMA colocou ainda vários concelhos de todos os distritos de Portugal continente em perigo muito elevado e elevado de incêndio. O perigo de incêndio deverá manter-se elevado, em alguns distritos, até sábado.Também a Madeira apresenta risco de incêndio - máximo, muito elevado ou elevado, dependendo das regiões.